PSG – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et l’Olympique de Marseille sera donné ce samedi 16 mars à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

👥 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 à la disposition du coach 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour le déplacement à Paris ! 📝 pic.twitter.com/d1vNUFN4A4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2025

PSG

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Henrique Lirola (ou Ramos), Balerdi, Cornelius, Merlin (ou Dedic)

Rongier, Bennacer

Rabiot Greenwood

Gouiri

PSG :

Donnarumma Hakimi, Beraldo, Pacho, L.Hernandez Doué, Vitinha, Neves Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia.

Le Stade

Ce match se jouera au Parc des Princes (47 929 places).

L’Arbitre de ce PSG – OM

L’arbitre pour le match PSG – OM est Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Jérémie Pignard.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Mehdi Mokhta

La Météo

Prévision météo à Paris à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 59%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température7°C / ressentie 4°C

– Vent : NE 15km/h

– Taux d’humidité : 66%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 20 Victoires PSG : 38

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le coach lombard reconnait que l’OM devra subir au Parc des Princes ce dimanche :

« Quels seront les choix opérés à Paris ? « J’ai déjà décidé. Je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix, mais on ne veut pas se dénaturer. Il va falloir savoir souffrir et se salir les mains. C’est dans l’ADN du club, dans la mienne. Il ne faut pas penser qu’on peut contrôler le jeu 90 sans souffrir.«

🎙️ « Il faut qu’on fasse quelque chose qu’on n’a peut-être pas réussi: souffrir. Il faut savoir se salir les mains. »#DeZerbi : « J’ai déjà tout décidé. Je ne sais pas si ce seront les meilleurs choix. Ce qu’il faut, c’est ne pas nous dénaturer. On sait ce qu’il faut qu’on fasse.… pic.twitter.com/pfVwXHASF6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

Luis Enrique : « On a parlé de résilience, très souvent durant la saison. Mais je peux dire que cette mentalité d’être prêt à tous les matchs, peu importe la compétition, comme nos supporters, on doit voir ça comme une opportunité de montrer que nous sommes une vraie équipe. C’est un match très important pour tout le monde. On doit être prêt pour jouer une bonne équipe. On a envie de montrer notre vrai niveau »