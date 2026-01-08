PSG – OM : Quelle heure Quelle chaine TV (et Streaming) ?

PSG – OM : heure, chaîne TV et déclaration de De Zerbi avant le Trophée des Champions

Le Trophée des Champions 2026 ouvre l’année footballistique avec un PSG – OM très attendu. Le Classico se disputera jeudi 8 janvier au Koweït, sur terrain neutre, et mettra aux prises le Paris Saint-Germain, champion de France et vainqueur de la Coupe de France 2025, à l’Olympique de Marseille, dauphin en Ligue 1.

PSG – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

Date : jeudi 8 janvier 2026

Heure : 19h (heure française)

Stade : Jaber Al-Ahmad International Stadium (Koweït City)

Diffusion TV / Streaming : Ligue 1+, accessible via DAZN (offre à partir de 16,99 €) et RMC Sport

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.

Un Classico pour lancer 2026

Cette 30e édition du Trophée des Champions oppose deux rivaux historiques. Le PSG, largement dominateur ces dernières années dans cette compétition, vise un nouveau titre, tandis que l’OM tentera de créer la surprise et de lancer positivement son année 2026 après une reprise de championnat compliquée.

Côté parisien, plusieurs absences sont à noter, dont Kang-In Lee, Matvey Safonov et Quentin Ndjantou. Marseille, de son côté, arrive après une défaite à domicile face à Nantes lors de la reprise de la Ligue 1.

La déclaration de Roberto De Zerbi avant PSG – OM

À la veille de la rencontre, Roberto De Zerbi est revenu en conférence de presse sur le dernier match de son équipe et sur l’enjeu de ce Trophée des Champions :

« Je crois que le match contre Nantes a été un des plus mauvais, mais aussi un des plus faciles à comprendre et analyser. Je ne sais pas pourquoi, on en a beaucoup parlé avec les joueurs et on a conclu qu’ils sont arrivés vidés et que tactiquement et techniquement, ça n’allait pas. Donc c’est facile à comprendre. Il ne faut pas tomber dans les polémiques faites par des gens qui n’ont pas toutes les données. Il faut livrer un match d’une intensité et d’une férocité absolue. C’est une finale donc on joue pour quelque chose de plus. »

Compositions probables

PSG :

Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

OM :

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Höjbjerg, Kondogbia, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

Récapitulatif PSG – OM