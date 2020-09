PSG/OM : Heure et chaîne, compos probables, déclas… La feuille de match !

Seconde rencontre officielle de l’Olympique de Marseille cette saison et déjà le « classique » ! Toutes les infos de l’avant match ci dessous…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

PSG – OM à 21h00 sur LA CHAÎNE TÉLÉFOOT

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Strootman, Gueye

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

👥 #PSGOM

Le groupe convoqué par le coach 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬-𝐁𝐨𝐚𝐬 ⚔️🔥 pic.twitter.com/RmFjGCxcHb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 12, 2020

Le groupe du psg

Non communiqué officiellement mais l’entraîneur Thomas Tuchel a hier confirmé les retours dans son groupe de Neymar, Navas et Paredes. La dernière recrue, Florenzi, devrait également être appelée.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Strootman Rongier

Thauvin Benedetto Payet

PSG:

Navas

Florenzi Kehrer Kimpembe Bernat

Herrera Gueye Verratti

Sarabia Neymar Ruiz

L’Arbitre pour PSG-OM

L’arbitre désigné pour PSG-OM ce dimanche est monsieur Brisard.

La Météo

Température à Paris à 21h00 : 23.7°C

Ensoleillé

Vent : 7km/h

Humidité : 22%

Les stats des confrontations Psg-OM (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 31 NULS 19 VICTOIRES de PSG

31

Déclarations d’avant-match

«Le discours que j’ai tenu l’an passé dans la salle de conférence n’est pas le même que j’ai eu avec les joueurs avant le match. Après, on perdait (4-0) à la mi-temps et on a terminé deuxième en étant plus proche de Paris que du troisième. Ce que j’ai dit l’an passé est précisément la même chose aujourd’hui. Même si on va le jouer dans un moment « débile » pour eux. On a l’ambition de jouer, de gagner malgré l’écart important entre les deux équipes. On veut profiter des absences, du manque d’entraînement de leurs joueurs. C’est peut-être une chance, on a vu leurs difficultés contre Lens. Mais chaque match compte trois points. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« C’est un grand match en France, on l’a toujours dit. Mais je suis très surpris qu’un très grand match de Ligue 1 soit programmé dès la troisième journée. Je ne comprends pas cela ! Un match comme ça doit être en octobre, novembre, avec les deux équipes qui ont le rythme, la capacité et sont prêtes à combattre au meilleur niveau parce que c’est un match pour tout le monde, les spectateurs mais aussi toute l’Europe. Tout le monde veut gagner en étant au meilleur niveau. Et ce n’est pas possible si on joue notre deuxième match de la saison, c’est aussi le cas pour eux Marseille d’ailleurs. Je ne comprends pas. »

Thomas Tuchel – Source : Conférence de presse