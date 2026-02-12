PSG – OM : la FFF explique la décision sur le tacle de Vitinha !

Le Classique PSG – OM continue de faire réagir. La Direction de l’arbitrage de la Fédération française de football a analysé l’intervention de Vitinha sur Leonardo Balerdi, confirmant la décision prise sur le terrain. Un épisode qui reste au cœur des débats côté Olympique de Marseille.

Vitinha, une action décortiquée par l’arbitrage français

La séquence remonte à la 8e minute du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Après une récupération haute, Leonardo Balerdi se projette mais pousse légèrement son ballon. Vitinha, en retard, intervient et sa semelle entre en contact avec le tibia du défenseur marseillais.

L’arbitre Willy Delajod choisit alors d’adresser un carton jaune au milieu portugais. Une décision validée par l’assistance vidéo, malgré les protestations marseillaises. L’intensité du geste et la zone d’impact ont rapidement alimenté les discussions après la rencontre.

Si vous inversez Balerdi et vitinha personne ne pose la question, c’est rouge direct, mais bref pic.twitter.com/f2AItYbEsf — El Cabezòn (@OMondieuu) February 8, 2026

La FFF justifie l’absence de carton rouge

Dans son débrief hebdomadaire publié sur son site officiel, la Direction de l’arbitrage de la Fédération française de football a apporté une explication précise :

“Le joueur parisien intervient avec la jambe gauche en avant et sa semelle entre en contact avec le tibia droit du joueur marseillais. Toutefois, le contact ne s’accompagne pas d’un appui prolongé et la jambe du joueur parisien est en train de se replier, ce qui limite l’impact physique. Par conséquent, l’absence d’intensité excessive dans le geste permet à l’arbitre de considérer que l’exclusion n’est pas incontournable. La décision de l’arbitre, particulièrement précis dans son analyse sur le terrain, ne correspond pas à une erreur manifeste au sens des Lois du jeu.”

L’instance considère donc que la sanction disciplinaire est conforme aux Lois du jeu. Un avis qui ne mettra sans doute pas fin aux frustrations des supporters de l’OM, pour qui l’intégrité physique de Leonardo Balerdi était engagée.

Dans un match où les hommes de Roberto De Zerbi ont peiné à exister face au Paris Saint-Germain, cet épisode reste l’un des tournants émotionnels du Classique PSG – OM, symbole des tensions récurrentes entourant les décisions arbitrales en Ligue 1.