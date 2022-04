PSG – OM : La raison pour laquelle Letexier a sifflé penalty contre Rongier

Ce dimanche lors de la rencontre entre l’OM et le PSG, Valentin Rongier s’est vu siffler un penalty contre lui après une main dans la surface. L’Equipe tente d’expliquer la raison de cette décision de Monsieur François Letexier.

Le penalty sifflé contre l’Olympique de Marseille ce dimanche a fait couler beaucoup d’encre. Le journal L’Equipe a tenté d’expliquer pour quelle raison François Letexier a pris cette décision au Parc des Princes lors du Clasico.

L’Equipe rappelle la règle pour les penalties

Le quotidien sportif rappelle les nouvelles règles mise en vigueur par l’IFAB pour la saison 2021-2022. Une faute serait sifflée si un joueur :

« – touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon ;

– touche le ballon du bras ou de la main : en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu’un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ces parties du corps et ainsi d’être sanctionné »

Pourquoi M. Letexier a sifflé penalty contre l’OM lors du Classique face au PSG https://t.co/32m0rJ0jiz pic.twitter.com/5uliOH7TVj — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 18, 2022

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

Malgré tout, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a fortement remis en cause cette décision au micro de Prime Vidéo juste après la rencontre.

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)