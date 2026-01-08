PSG – OM (2-2) : Marseille craque encore… Le débrief direct sur Football Club de Marseille

À l’occasion du Trophée des champions entre le PSG et l’Olympique de Marseille, Football Club de Marseille propose un débrief complet en direct ce jeudi soir sur sa chaîne YouTube. Un rendez-vous attendu pour analyser à chaud ce nouveau Classique et ses enseignements sportifs.

L’émission sera présentée par Benjamin Courmes, avec un plateau d’invités expérimentés pour décrypter la rencontre. Franck Passi, ancien entraîneur adjoint de l’OM, apportera son regard tactique et son expertise du très haut niveau, tandis que Jean-Charles De Bono, consultant de la chaîne, interviendra pour analyser les choix, les performances individuelles et les dynamiques collectives.

Au programme : analyse du match, lecture tactique des intentions des deux équipes, gestion des temps forts et des temps faibles, débats autour des décisions arbitrales, mais aussi projection sur la suite de la saison olympienne après ce premier grand rendez-vous officiel. Le comportement de l’OM face au PSG, la capacité du groupe à rivaliser et les signaux envoyés pour la saison seront au cœur des discussions.

Les supporters pourront également interagir en direct avec l’équipe de Football Club de Marseille tout au long de l’émission, poser leurs questions et partager leurs réactions à chaud.

👉 Le débrief PSG – OM est à suivre en direct ce jeudi soir sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille.