PSG-OM: Le groupe toujours sans Milik mais avec plusieurs retours importants !

L’Olympique de Marseille rencontre le PSG ce dimanche à 20h45 lors de la 32e journée du championnat. Malgré les espoirs, Sampaoli ne pourra toujours pas compter sur Arkadiusz Milik.

L’OM se déplace à Paris dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Arek Milik ne sera finalement pas de la partie, considéré trop juste physiquement. Balerdi et Konrad (blessés) sont aussi forfaits… Alvaro est toujours mis de côté par la direction et ne fait donc pas partie du voyage dans la Capitale. Gerson, Kamara et Dieng qui étaient suspendus en Conference League sont de retour !

Le groupe de l’OM face au PSG

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Payet, Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit

👥 #PSGOM Le groupe de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour ce soir 💥 pic.twitter.com/5FCOMJ5mWG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2022

Confrontations OM VS PSG

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 10 Victoires PSG : 32

Déclarations d’avant-match

« Parfois, on fait des transitions si le match l’exige. Comme contre le PAOK qui est venu nous chercher très haut, il fallait éliminer avec des longs ballons pour avoir un volume de jeu. Ce mélange de possession et de transition dépend aussi de l’adversaire. (…) On préfère la possession, en Grèce, on a pu gérer ça avec tranquillité. Dimanche ce sera un style similaire avec des joueurs bien meilleurs qui se replieront plus vite. Si on ne contrôle pas, qu’on ne défend pas sans ballon, j’ai envie de dire que l’on a aucune chance. (…) Mbappé? J’ai eu la possibilité de l’affronter au Mondial et ici quand Paris est venu. Et à chaque fois, il fait la différence : dans l’espace, balle au pied, dans sa finition. Avec les joueurs qu’il a autour de lui, il est presque instoppable. On doit être une grande équipe collective, parce qu’individuellement il est largement au-dessus » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/04/2022)

« C’est un match spécial, j’ai la chance de jouer des Classiques en étant joueur et capitaine. C’est un match où il y a plus que les trois points en jeu. C’est un match important. Nous sommes plus forts avec les supporters, ils nous donnent une force supplémentaire. On sait qu’on est plus fort quand ils sont de notre côté. J’aimerais que, pendant les matches, ils soutiennent l’équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match. Je pense qu’on a un groupe qui connaît l’importance du Classique. Mais aussi l’importance pour le club et les supporters. On a parlé de l’importance de bien finir la saison. On espère pouvoir donner notre meilleure version dimanche pour prendre les trois points. » Mauricio Pochettino– Source : Conférence de presse (16/04/22)