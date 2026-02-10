PSG – OM : le tifo polémique des supporters parisiens fait encore réagir !

La lourde défaite de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes a été éclipsée par une polémique extra-sportive. Lors du Classique remporté 5-0 par le Paris Saint-Germain, un tifo des supporters parisiens détournant la marque DPD a suscité une réaction officielle de l’entreprise, qui dénonce un message contraire à ses valeurs.

Une banderole homophobe au cœur du Classique

Dimanche soir, en marge de la large victoire parisienne face à l’Olympique de Marseille, plusieurs banderoles ont été déployées dans les tribunes du Parc des Princes. L’une d’elles reprenait le nom et l’identité visuelle de DPD pour véhiculer un message à caractère homophobe visant le club marseillais et ses supporters.

Cette utilisation détournée d’une marque commerciale a immédiatement attiré l’attention, plaçant l’entreprise de livraison dans une exposition médiatique non souhaitée, en plein Classique PSG OM, événement déjà très surveillé par les instances du football français.

❌ L’entreprise de livraison DPD a fustigé l’utilisation de son image par les supporters du Paris Saint-Germain lors du Classique contre l’Olympique de Marseille dans une banderole au message homophobe.https://t.co/XDexFxChzG pic.twitter.com/tuMWwVHa0w — RMC Sport (@RMCsport) February 9, 2026

DPD France condamne le détournement de sa marque

Filiale du groupe La Poste, DPD France a rapidement réagi par un communiqué transmis à Le Parisien. L’entreprise y déclare : « DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes. »

DPD précise également qu’elle s’en remet « aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football », confirmant ainsi la saisine de l’instance après cet incident.

Le PSG convoqué par la commission de discipline

Malgré un appel préalable du club parisien à éviter tout chant ou tifo discriminatoire, plusieurs messages insultants ont été observés en tribune, dont ce visuel impliquant DPD. Ces faits ont conduit la Ligue de Football Professionnel à convoquer le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale s’expose désormais à des sanctions disciplinaires, pouvant aller de l’amende financière à un huis clos partiel, une décision attendue dans les prochains jours. Pour l’Olympique de Marseille, déjà lourdement battu sur le terrain, cette polémique relance une nouvelle fois le débat sur les dérives en tribunes lors des grands rendez-vous de Ligue 1.