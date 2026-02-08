PSG – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer après les deux points perdus la semaine dernière face au PFC et les victoire de Lens et Lyon samedi. Pour ce match de la 21e journée, l’OM se déplace pour affronter le PSG ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 21e journée de Ligue 1, l’OM affronte le grand favori du championnat, le PSG. Le club tente de reprendre sa première place récupérer par Lens suite à sa victoire face à Rennes.

De son côté, Roberto De Zerbi va pouvoir aligner ses deux recrues Abdelli et Nnadi… Aguerd est dans le groupe !

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au PSG ⚔️ pic.twitter.com/Ww3JKveJSx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2026





De Lange titulaire ?

Mon prono pour PSG – OM : But de Greenwood et match nul pour une cote de 13 !

Pour ce PSG – OM, je pars sur un but de Greenwood avec un match nul pour une cote de 13. L'OM doit s'imposer pour récupérer sa 3e place et ne pas être trop loin du RC Lens. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 6.00. Le score de 2-2 est a une cote de 12 !

