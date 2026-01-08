PSG – OM : Lucas Chevalier l’avoue, “le match n’a pas été facile”

Décisif pendant le match puis impérial lors de la séance de tirs au but, Lucas Chevalier a été l’un des grands artisans du sacre du PSG face à l’OM lors du Trophée des Champions au Koweït (2-2, 4-1 t.a.b.). Malgré une prestation aboutie et une victoire qui semblait se dessiner en fin de rencontre, Marseille repart avec une immense frustration.

Jeudi soir au Koweït, l’Olympique de Marseille a laissé filer un trophée qui lui tendait les bras. Longtemps solide, souvent dominateur par séquences, le club phocéen a cru tenir sa victoire jusqu’aux dernières minutes. Mais le réalisme parisien, puis la lucidité d’un gardien en état de grâce, ont fait basculer la rencontre.

Face à eux, le PSG a pu compter sur un Lucas Chevalier décisif de bout en bout. L’ancien portier lillois, titularisé pour ce rendez-vous, a multiplié les interventions importantes durant le temps réglementaire, maintenant son équipe à flot dans les temps faibles.

Lucas Chevalier, facteur X de la finale

Mené 2-1 à la 87e minute, Paris semblait proche de la rupture. Mais l’égalisation arrachée en fin de match a offert une séance de tirs au but que le PSG a parfaitement maîtrisée. Dans cet exercice, Lucas Chevalier a fait la différence en arrêtant les deux premiers tirs marseillais, faisant immédiatement basculer la pression sur les épaules de l’OM.

Au micro de Ligue 1+, le gardien parisien a livré une réaction mesurée après la rencontre : « Je suis toujours modéré parce que ça n’a pas été facile pendant six mois et même le match n’a pas été facile. Il faut se rendre compte, quand on prend le but du 1-2 à la 87e, on se demande s’il y a un truc qui ne va pas. Et au final, l’équipe n’a pas abandonné et je savais que si on allait aux penalties, que j’allais en sortir. Parce que j’étais trop déterminé pour aider l’équipe à gagner ce trophée. Je suis content, toujours modéré, mais très content. »

Une occasion manquée pour l’OM

Côté marseillais, le scénario laisse un goût amer. L’OM avait su répondre au défi parisien, montrer du caractère et de l’efficacité offensive, avant de craquer au pire moment. La séance de tirs au but, souvent cruelle, a cette fois tourné à l’avantage du PSG, porté par l’assurance de son gardien.

Cette défaite prive l’Olympique de Marseille d’un premier trophée cette saison et vient rappeler l’importance des détails dans les matches à enjeu. Face à un adversaire parisien parfois bousculé mais jamais résigné, les Phocéens peuvent légitimement nourrir de gros regrets, tant la rencontre semblait maîtrisée jusqu’aux derniers instants.

Dans ce Trophée des Champions disputé loin de la France, Lucas Chevalier s’est affirmé comme l’homme de la soirée, laissant l’OM face à ses frustrations et à une finale qui aurait pu basculer autrement.