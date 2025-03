PSG – OM : Paris, intensité, Bennacer… la conf de Rongier résumée en 5 points !

À l’approche du choc contre le PSG, Valentin Rongier s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit de l’OM. Le capitaine olympien a souligné les progrès réalisés sous les ordres de Roberto De Zerbi et insisté sur l’importance de l’intensité face à Paris. Il a également abordé plusieurs sujets clés, notamment l’absence des supporters, la gestion de l’effectif et l’enjeu de cette rencontre.

1. Des progrès sous De Zerbi

Rongier a reconnu que l’adaptation à la philosophie de jeu de De Zerbi avait pris du temps : « Le coach découvrait notre championnat, il avait aussi une période d’adaptation. On n’était pas prêts en début de saison. » Aujourd’hui, il estime que l’équipe est bien plus solide et capable de rivaliser avec Paris : « On n’est plus la même équipe qu’à l’aller. »

2. L’OM doit imposer son intensité

Face à une équipe du PSG qui excelle dans la maîtrise du jeu, le milieu de terrain marseillais a insisté sur un point clé : « Il va falloir mettre de l’intensité, c’est l’ingrédient numéro un. » Il souligne que l’OM doit s’adapter au contexte mais sans renier son identité de jeu : « On n’y va pas pour mettre le bus. »

🎙️ « On n’y va pas pour mettre le #bus. On va essayer de jouer notre jeu ! »#Rongier : « Il faut qu’on montre le visage de l’OM, conquérant, qui aime avoir la possession. Le coach nous l’a dit: il préfère que ça se fasse avec notre volonté et notre manière. On n’y va pas pour… pic.twitter.com/0NB0kh8V3d — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

3. L’absence des supporters : un regret

Privés de leur public au Parc des Princes, les joueurs marseillais en ressentiront le manque : « C’est dommage, ce serait vraiment top de les avoir avec nous. » Rongier assure néanmoins que les fans restent une motivation essentielle pour l’équipe : « On veut leur rendre ça sur le terrain. »

4. Une concurrence saine avec Bennacer

Avec l’absence de Højbjerg, Rongier a travaillé en duo avec Ismaël Bennacer au milieu de terrain. Il salue la qualité de son coéquipier : « Isma, c’est un très bon joueur de foot, il a un gros QI foot. Je ne me fais pas de souci sur l’entente. » Rongier reconnaît aussi la concurrence à son poste et l’accepte avec humilité : « Je fais tout pour jouer le plus de matchs possibles et montrer au coach qu’il peut compter sur moi. »

🎙️ « #Bennacer a gros QI foot. Je ne me fais pas de soucis sur l’entente »#Rongier : « On a travaillé tous les deux cette semaine. Isma, c’est un très bon joueur de foot, il a gros QI foot. Je ne me fais pas de soucis sur l’entente ».#OM #PSGOM #confdepresse pic.twitter.com/z3J6RRAFMv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

5. Pas de panique en cas de défaite

Le capitaine marseillais temporise sur l’importance du résultat, rappelant que l’objectif principal reste la qualification en Ligue des champions : « Même s’il y a défaite, ce n’est pas une raison de paniquer. » Il insiste sur le fait que l’OM est en progression et doit continuer sur cette dynamique.

Ce Classique s’annonce donc comme un véritable test pour l’OM, qui veut prouver qu’il a franchi un cap face au leader du championnat.