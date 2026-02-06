Info Chrono
OM Actualités

PSG – OM : Paris privé d’Achraf Hakimi, deux autres cadres absents pour le Classique ?

À trois jours du choc face à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain aborde le Classique avec plusieurs incertitudes majeures dans son effectif. Déjà assuré de l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu, Luis Enrique pourrait également devoir se passer de deux joueurs importants, dont Fabian Ruiz, toujours diminué. Une situation suivie de près par l’OM avant le déplacement au Parc des Princes.

Achraf Hakimi suspendu, Paris contraint de recomposer

 

Le PSG a repris l’entraînement ce jeudi après deux jours de repos accordés mardi et mercredi. Une séance matinale s’est tenue au Campus PSG, avant un ultime entraînement programmé samedi à 11 heures, veille du PSG – OM.

Pour cette affiche de Ligue 1, Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi. Le latéral marocain a été expulsé lors de la victoire parisienne à Strasbourg (2-1) le week-end dernier. Il a écopé d’un match de suspension ferme, assorti d’un autre avec sursis. Une absence notable face à l’Olympique de Marseille, tant son rôle est central dans le couloir droit parisien.

 

 

Fabian Ruiz incertain, Kvaratskhelia forfait

 

Au-delà de la suspension d’Hakimi, le staff parisien gère plusieurs dossiers médicaux sensibles. Khvitcha Kvaratskhelia poursuit sa récupération après une entorse à la cheville droite contractée le 28 janvier lors du match nul face à Newcastle (1-1). Il sera forfait pour ce match !

 

 

La principale interrogation concerne toutefois Fabian Ruiz. Le milieu espagnol est absent depuis la défaite à Lisbonne contre le Sporting Portugal (1-2), touché par une contusion au genou gauche. Ce vendredi, la tendance était clairement à la précaution. À ce stade, sa participation au Classique face à l’OM apparaît compromise.

Côté marseillais, cette situation est analysée avec attention. À l’approche du PSG – OM, chaque absence potentielle côté parisien peut peser dans l’équilibre d’un Classique toujours déterminant dans la saison des deux clubs.

