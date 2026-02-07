PSG OM : Petit et Rothen alertent sur la Greenwood dépendance de l’OM

Le débat autour du manque de collectif de l’Olympique de Marseille continue d’agiter les consultants sur RMC Sport. Après Emmanuel Petit, c’est au tour de Jérôme Rothen d’appuyer sur la même problématique, à l’approche des grands rendez-vous.

Pour Emmanuel Petit, l’OM ne peut pas espérer s’appuyer uniquement sur des individualités pour exister au plus haut niveau. L’ancien milieu des Bleus a pointé l’absence de socle collectif capable de sublimer les talents offensifs marseillais :

« Un joueur tout seul ne fait pas tout, il est obligé d’avoir un collectif qui tourne pour le faire briller. À notre époque, on avait Zizou. À l’OM, il n’y a pas de collectif, même Greenwood disparaît dans les grands matchs, il n’est pas le sauveur », a-t-il estimé sur RMC Sport.

Un constat partagé par Jérôme Rothen, qui insiste sur la dépendance marseillaise à ses meilleurs éléments, sans véritable plan B lorsque ceux-ci sont en difficulté :

« Toutes les grandes équipes sont dépendantes de leurs meilleurs joueurs. Le problème est autour, qui peut prendre le relais lorsqu’il est moins bien ? Personne. Au Parc, il leur faudra un grand Greenwood », a ajouté l’ancien joueur du PSG sur RMC Sport.

Deux analyses convergentes qui soulignent un enjeu majeur pour l’OM : construire un collectif capable de soutenir ses leaders, surtout dans les matchs à très haute intensité.