PSG – OM : Pour ce consultant sur RMC, Turpin ne mérite pas d’arbitrer ce match !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a tranché. Clément Turpin, arbitre international de 42 ans, dirigera le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. Un choix qui ne fait pas l’unanimité.

Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen n’a pas caché son incompréhension face à cette désignation : « Franchement, mettre Clément Turpin sur un PSG-OM… Le meilleur arbitre français ? Oui, mais en L1, il est excellent ? Lui, c’est un arbitre européen. Va arbitrer en Europe. (…) C’est risible. (…) Dans le championnat de France, si tu fais le bilan depuis le début de l’année, il ne mérite pas d’arbitrer le plus grand match de l’année en L1. (…) Turpin, (Stéphanie) Frappart et d’autres, eux ne méritent pas d’arbitrer un PSG-OM ou un OM-PSG. Et tu dois récompenser certains (arbitres) qui ne font pas de bruit. Benoît Millot est très bon et il y en a d’autres ».

Un avis partagé en partie par Éric Di Meco, qui s’est montré plus laconique mais tout aussi dubitatif : « Ça sent quand même un peu la carotte ». L’arbitrage du Classique est souvent sujet à polémique. Lors du match aller au Vélodrome, plusieurs décisions avaient été critiquées. Cette nouvelle nomination risque donc d’accentuer la pression sur Clément Turpin, d’autant que cette rencontre entre le leader du championnat et son dauphin pourrait être décisive dans la course au titre.

Reste à voir si l’expérimenté arbitre français saura faire abstraction des critiques pour offrir un match sans controverse.