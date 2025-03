PSG – OM : Rongier annonce la couleur !

À l’approche du Classique PSG – OM, Valentin Rongier a affiché les ambitions marseillaises en conférence de presse. Le capitaine olympien assure que son équipe se rendra au Parc des Princes avec l’intention de jouer son jeu et non de subir.

« Il faut qu’on montre le visage de l’OM, conquérant, qui aime avoir la possession. Le coach nous l’a dit: il préfère que ça se fasse avec notre volonté et notre manière. On n’y va pas pour mettre le bus. On va essayer de jouer notre jeu. On verra bien ce qui se passera ensuite. Peut-être qu’ils vont nous obliger à défendre en bloc, mais ce n’est pas un problème, on sait le faire », a affirmé le milieu de terrain.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM cherche à imposer son style basé sur la possession et l’intensité. Face au Paris Saint-Germain, leader du championnat, les Marseillais veulent rester fidèles à leurs principes malgré la qualité de l’adversaire.

Le capitaine olympien reconnaît cependant que cette rencontre n’a rien d’anodin : « On ne prépare pas une semaine de Classique comme les autres. C’est palpable pour tout le monde. Je ne pense pas qu’on doive changer quoi que ce soit dans notre préparation. On garde la tête froide, même si c’est un match particulier. On le prépare normalement ».

En difficulté lors des dernières confrontations face au PSG, l’OM espère cette fois rivaliser dans le jeu. Greenwood, actuel meilleur buteur de l’équipe, pourrait être un atout clé pour mettre en difficulté la défense parisienne.

Ce Classique PSG – OM s’annonce comme un test majeur pour les hommes de De Zerbi, qui tenteront de faire déjouer le club de la capitale tout en restant fidèles à leur identité de jeu.