PSG – OM : Un ancien Parisien répond au chambrage de Payet ! « Ferme ta gueule, ne dis rien »

Ce samedi dans le journal L’Equipe, plusieurs Parisiens ont réagi au chambrage de Dimitri Payet. Patrick Colleter n’y est pas allé par quatre chemins.

A la veille du classique entre l’OM et le PSG, le journal L’Equipe a rassemblé plusieurs réactions au tweet de Payet après la défaite en finale de Ligue des Champions des Parisiens.

ayet a déjà joué la C1 avec Marseille? Je ne sais même pas — COLLETER

Un chambrage que ne regrette pas l’international français mais qui fait réagir dans le monde du football. Patrick Colleter n’a pas hésité à recadrer le numéro 10 de l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI : OM – Payet : « Je ne regrette pas du tout le chambrage sur le PSG ! »

« Sortir ça après un match très important pour Paris… Ferme ta gueule, ne dis rien. Payet a déjà joué la C1 avec Marseille? Je ne sais même pas. Garçon, montre-toi sur le terrain et après tu pourras parler… Mais je ne pense pas que les Parisiens y penseront car quelque chose sort sur eux tous les jours… On ne peut pas appeler ça un match de foot. Les Marseillais se sont servis des déclarations (en 1992, ndlr), ils avaient aussi des joueurs qui rendraient plus de dans. A cette époque, on ne gagnait pas beaucoup, on essayait d’abord ces matchs différemment, alors que ce sont les Marseillais qui sont frustrés aujourd’hui »

Patrick Colleter – Source : L’Equipe (12/09)