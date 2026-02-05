PSG – OM : Un cadre parisien absent pour le Classique !

La réception de l’OM par le PSG ce dimanche soir au Parc des Princes se fera sans l’un des cadres parisiens. La commission de discipline de la LFP a officialisé ce mercredi la suspension d’Achraf Hakimi, expulsé lors de la précédente journée de Ligue 1. Une absence lourde de conséquences à l’approche du Classique.

Achraf Hakimi sanctionné après son expulsion à Strasbourg

Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a confirmé la sanction infligée à Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG avait été expulsé dimanche dernier sur la pelouse de Strasbourg après un carton rouge direct. L’international marocain avait été sanctionné pour une semelle dangereuse sur l’attaquant argentin du Racing Club de Strasbourg, Joaquín Panichelli.

L’instance disciplinaire a prononcé une suspension d’un match ferme, assortie d’un match avec sursis. Cette décision entraîne automatiquement l’indisponibilité de Hakimi pour la rencontre de clôture de la journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, programmée dimanche à 20h45.

Zaïre-Emery positionné à droite par Luis Enrique face à l’OM ?

L’absence de Achraf Hakimi représente un coup dur pour Luis Enrique, tant le joueur est un élément structurant du jeu parisien sur le flanc droit. Son volume de course, sa capacité à se projeter et son influence dans les phases offensives font de lui un titulaire régulier cette saison.

Commission de discipline de la LFP : Achraf Hakimi écope d’un match ferme et d’un autre avec sursis après son carton rouge à Strasbourg ➡️ https://t.co/EXXvXQVlbC pic.twitter.com/FWO7gQ20YN — L’Équipe (@lequipe) February 4, 2026

Pour compenser ce forfait, l’entraîneur espagnol devra ajuster son dispositif. Plusieurs options s’offrent au staff parisien, dont un possible repositionnement de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit ou une réorganisation plus classique de la ligne défensive, sans qu’aucune décision n’ait été officialisée à ce stade.

Côté OM, cette absence est un élément de contexte important avant un Classique toujours très scruté. Les Marseillais se déplaceront au Parc des Princes avec la volonté de profiter de chaque détail dans un match à fort enjeu sportif et symbolique, dans une rivalité historique du football français.