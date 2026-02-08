PSG vs OM : Rulli ou De Lange, le choix de De Zerbi révélé

Roberto De Zerbi a fait un choix fort pour le Classique de ce soir face au PSG. Selon les informations de La Provence, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a décidé de titulariser Jeffrey De Lange, gardien numéro 2, au détriment de Gerónimo Rulli, en difficulté depuis plusieurs semaines.

Le technicien italien a donc tranché entre ses deux portiers à l’approche d’un rendez-vous majeur au Parc des Princes. En manque de sérénité et auteur de prestations fragiles ces derniers temps, Rulli paie une période compliquée, tandis que De Lange a su convaincre le staff lors de ses apparitions récentes.

Ce choix illustre la logique de méritocratie et de concurrence instaurée par Roberto De Zerbi, prêt à bousculer la hiérarchie même pour un match aussi exposé. Pour Jeffrey De Lange, la pression sera maximale : il s’apprête à vivre son premier Classique comme titulaire, avec la lourde responsabilité de défendre les cages marseillaises face au PSG.

Le onze probable de l’OM avec De Lange

De Lange

Weah, Balerdi, Medina, Emerson

Timber, Hojbjerg

Greenwood, Nwaneri, Paixao

Gouiri

