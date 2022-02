Qarabag FK – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bakou pour affronter Qarabag ce soir à 18h45 à l’occasion du barrage retour de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Qarabag aura lieu à 18h45 au Stade Républicain Tofiq Béhramov. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9. Vous pouvez parier sur cette rencontre via Betway.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier

Attaquants :

Bakambu, Milik, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Harit

𝖬𝖺𝗋𝗌𝖾𝗂𝗅𝗅𝖾 🛫 𝖡𝖺𝗄𝗈𝗎 👥 Découvrez 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 emmené par le coach Sampaoli pour le barrage retour d’@europacnfleague contre Qarabag.#QFKOM ⏳ pic.twitter.com/yjxcBYr98E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2022

Les onze probables

OM :

Mandanda

Balerdi Alvaro PeresGueye Kamara

Rongier Harit

Ünder Bakambu Dieng

Qarabag :

Gugeshashvili

Bayramov, Medvedev, Medina, Vesovic

Garayev, Andrade

Kady, Ozobic, Zoubir

Wadj

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Républicain Tofiq Béhramov (Capacité : 31 200 places).

L’Arbitre de cet OM – Qarabag

L’arbitre du match entre l’OM et Qarabag est Bartosz Frankowski. Il sera assisté par ses compatriotes Marcin Boniek et Jakub Winkler. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Krzysztof Jakubik.

La Météo

Prévision météo à Bakou à 22h heure locale (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 8°C / ressentie 6°C

– Vent : S 11km/h

– Taux d’humidité : 96%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Qarabag

Victoires de l’OM : 1 Matchs nuls : 0 Victoires Qarabag : 0

Déclarations d’avant-match

« Ce qui est important aujourd’hui, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes pour rester dans la compétition. En dépit de la fatigue individuelle, il faut mettre les meilleurs joueurs demain pour espérer passer ce tour. Sinon, ce sera très difficile. Nous savons que c’est une équipe offensive, avec beaucoup d’internationaux. Ce sera un match intéressant, demain. Nous savons ce qui nous attend et nous devrons veiller à contrôler le match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (23/02/2022)

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)