Qarabag – OM (0-3) : QUALIFIÉS !

Les marseillais se montrent particulièrement efficaces lors de l’entame de match. Face à une équipe de Qarabag qui monopolise le ballon, l’OM ouvre ainsi rapidement la marque. Servi dans la surface côté gauche par Payet, Gueye percute et frappe en force du gauche dans un angle fermé pour tromper Bayramov (0-1,11′)

Acculé dans son camp, l’OM n’en demeure pas moins toujours sous pression et ne parvient pas à ressortir le ballon face à la pression des locaux.

Le fait de cette première période et du match c’est ce but inscrit de la main par Wadji au premier poteau devant Mandanda. Fou de rage, les olympiens mettent une pression énorme sur l’arbitre et les joueurs de Qarabag sachant qu’il n’y a pas de VAR en Ligue Europa Conference. Après être allé discuter avec son entraîneur, Wadji confirme finalement à l’arbitre avoir touché ce ballon de la main et le but est annulé !