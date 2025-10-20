Quand Greenwood encense la nouvelle pépite de l’OM !

Homme du match incontesté lors de la victoire écrasante de l’OM contre le Havre AC (6-2), Mason Greenwood a encore illuminé le Vélodrome. Auteur d’un quadruplé retentissant, l’attaquant anglais a confirmé qu’il était bien le leader offensif de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais après la rencontre, l’ancien joueur de Manchester United a tenu à mettre en avant un autre nom : celui du jeune Robinio Vaz, buteur et révélation du début de saison marseillais.

Greenwood salue la progression de Robinio Vaz

Interrogé au micro de Ligue 1+, Mason Greenwood n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier de 18 ans, arrivé cet été de l’académie de Sochaux : « C’est un super bon mec, il met une bonne ambiance. Il est incroyable, match après match il devient meilleur ! » a déclaré l’international anglais, sourire aux lèvres.

Entré en jeu à la 68e minute, Robinio Vaz a inscrit le cinquième but marseillais d’une frappe enroulée, déclenchant une ovation du public du Vélodrome. En sept apparitions toutes compétitions confondues, le jeune attaquant affiche déjà deux buts et deux passes décisives pour seulement 120 minutes disputées. Des statistiques prometteuses qui confirment la confiance que De Zerbi place en lui depuis le début de la saison.

Sous la houlette de l’entraîneur italien, l’OM continue de miser sur la jeunesse, et Robinio Vaz semble être la nouvelle pépite à suivre. Son entente naissante avec Greenwood pourrait devenir une arme redoutable pour Marseille, qui retrouve de la régularité et de la créativité dans le dernier tiers.

Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà son prochain déplacement, cette large victoire et la complicité entre ses deux attaquants laissent présager de belles perspectives offensives. Avec un Greenwood au sommet et un Vaz en pleine ascension, le club phocéen semble avoir trouvé la bonne alchimie pour briller cette saison.