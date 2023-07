Quand la CMA CGM lance son partenariat avec l’OM : « vous êtes prêts pour ce qui arrive ? »

La CMA CGM devient sponsor et partenaire de l’Olympique de Marseille dès aujourd’hui. L’entreprise marseillaise n’a pas hésité à célébrer ce début de collaboration sur les réseaux sociaux…

Ce matin un tweet a par exemple été publié avec un message qui ne manquera pas de faire réagir la team #VenteOM. « Êtes-vous prêt à écrire l’HistOMry ? C’est officiel, ça commence aujourd’hui la CMA CGM devient le partenaire principal de l’OM pour deux saisons. Vous êtes prêts pour ce qui arrive ? Sortez vos crampons, il va falloir garder le rythme ! »

Are you ready to make histOMry? 🏆

It’s official, starting today, #CMACGM is @OM_English’s main partner for two seasons. 🤝

Are you ready for what’s to come? Get out your cleats, we’re going to have to keep up the pace! ⚽ 🏃@OM_officiel#CMACGMxOM #Sports #AllezlOM pic.twitter.com/Kk6IMTgBJh

