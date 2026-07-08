Quand on voit son niveau à la Coupe du Monde, ce coach estime qu’il “aurait pu performer davantage à l’OM”

Auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée avec le Maroc, Azzedine Ounahi retrouve le niveau qui avait séduit l’OM lors de son recrutement. À la veille du quart de finale face à la France, Gislain Printant est revenu sur le parcours de l’ancien milieu marseillais dans les colonnes de La Provence, estimant que son potentiel n’avait jamais été pleinement exploité à Marseille.

Le renouveau d’Azzedine Ounahi sous le maillot du Maroc n’a rien d’une surprise pour Gislain Printant. Brillant depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’ancien Olympien a notamment été décisif lors de la qualification face au Canada en huitième de finale, avec un doublé qui lui a valu le trophée d’homme du match. Le Maroc affrontera désormais la France ce jeudi 9 juillet en quart de finale.

« Cela ne me surprend pas »

Interrogé par La Provence, l’ancien entraîneur adjoint de l’OM assure que les performances actuelles du milieu marocain sont à la hauteur de son talent. « Cela ne me surprend pas car il est pétri de qualités, est très à l’écoute et il sent le football. Il doit se sentir bien dans son environnement et doit avoir confiance en lui. Il doit également ressentir la confiance de ses partenaires et du staff. Quand c’est le cas, vous rayonnez. »

Pour Printant, les qualités footballistiques d’Ounahi n’ont jamais été remises en question. C’est avant tout le contexte et la confiance qui permettent au milieu de terrain d’exprimer pleinement son potentiel, le milieu de terrain a d’ailleurs été plus performant en Liga avec Gérone la saison dernière…

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« Il aurait pu performer davantage à l’OM »

L’ancien membre du staff olympien regrette en revanche que ce niveau n’ait pas été observé plus régulièrement sous les couleurs marseillaises. « Quand on voit son potentiel, on se dit qu’il aurait pu performer davantage à l’OM. »

Arrivé à Marseille à l’hiver 2023 après son excellent Mondial au Qatar, Ounahi n’a jamais réussi à s’imposer durablement au sein du club phocéen. En sélection, le scénario est bien différent. De nouveau performant lors de cette Coupe du monde 2026, l’international marocain s’est imposé comme l’un des hommes forts des Lions de l’Atlas, qualifiés pour les quarts de finale où ils défieront l’équipe de France.

Les déclarations de Gislain Printant, rapportées par La Provence, trouvent ainsi un écho particulier au regard des prestations actuelles d’Ounahi, qui confirme une nouvelle fois son importance sous le maillot marocain.