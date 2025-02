Quand Pierre Ménès a failli se battre avec cette ancien joueur de l’OM !

L’ancien journaliste de Canal+, Pierre Ménès, s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, revenant sur ses relations tendues avec Habib Beye, l’actuel entraîneur du Stade Rennais. Les deux hommes, qui ont longtemps partagé le plateau du Canal Football Club, ont connu des moments de friction, notamment lors du retour de Ménès après sa greffe.

Dans une déclaration sans filtre, l’ex-journaliste avait expliqué la genèse de ces tensions : « Nos relations se sont dégradées parce que quand je suis parti me faire greffer, il est un peu devenu calife à la place du calife et il a mal vécu mon retour. C’est la façon dont je l’ai perçu, je trouvais qu’il avait un ton assez méprisant à mon égard en plateau. »

J’ai pété les plombs. On a failli en venir aux mains !

L’ancien consultant, connu pour son franc-parler, a également confié que ces tensions avaient atteint un point critique : « Ça me saoulait et un jour ça m’a saoulé encore un peu plus et j’ai pété les plombs. On a failli en venir aux mains. »

Malgré cet accrochage, Pierre Ménès assure qu’il ne garde aucune rancune envers l’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui à la tête du club breton : « Tu peux t’engueuler avec quelqu’un et ne pas t’en faire un ennemi mortel. Il a réussi à trouver un club, je suis très content. »

Cette révélation donne un nouvel éclairage sur les coulisses du Canal Football Club, où la compétition entre consultants pouvait être aussi intense que sur le terrain. Si l’eau semble avoir coulé sous les ponts, cet épisode rappelle que les plateaux télés peuvent parfois être le théâtre de véritables confrontations.