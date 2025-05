Quel onze pour l’OM face au LOSC ?

Après une large victoire face au MHSC (5-1), l’OM a enchaîné avec un solide 4-1 contre Brest au Vélodrome. Ces deux succès consécutifs ont permis aux hommes de Roberto De Zerbi de reprendre confiance et d’aborder ce déplacement à Lille en position de second. Ce match crucial dans la course à la Ligue des champions est un rendez-vous que l’OM ne doit absolument pas perdre pour garder son destin en main. Quel onze De Zerbi alignera-t-il pour ce duel décisif ?

Pour ce match face à Lille, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Leonardo Balerdi, titulaire contre toute attente la semaine dernière face à Brest, devrait de nouveau être disponible, tandis qu’un doute plane encore sur la présence de Luiz Felipe gêné par de nombreux pépins physiques depuis son arrivée.

Rongier ou Bennacer au milieu ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. Si De Zerbi aligne, comme face à Brest la semaine passée, une défense à 4, elle sera probablement composée de Balerdi, Kondogbia (ou Cornelius), de Murillo à droite et peut-être d’Ulisses Garcia (ou Merlin) à gauche. Bennacer et Rongier sont en balance pour accompagner Hojbjerg et Rabiot qui devraient être alignés dans l’entrejeu olympien ce dimanche. Greenwood devrait être titularisé sur l’aile droite, tandis que Luis Henrique occupera le même rôle à gauche. Après son magnifique triplé la semaine dernière, Gouiri devrait enchaîner une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque phocéenne.

La 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 continue en Italie 🦾🇮🇹

🔜 #LOSCOM 🎯 C’est vous qui décidez : qui voulez-vous voir à l’entraînement du jour ? 👀 pic.twitter.com/ohb1xI6XQq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2025

Le onze de l’OM probable face au LOSC :

Le onze de départ probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia (ou Cornelius), Garcia – Rongier (ou Bennacer), Hojbjerg – Rabiot – Greenwood, Henrique et Gouiri