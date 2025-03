OM : Quel onze (sans Murillo) face à Lens ?

Les Marseillais ont chuté lourdement face à Auxerre, ils se sont ensuite relancé face à Nantes dimanche dernier. Pour confirmer sa marche en avant, l’OM reçoit Lens ce samedi soir au Stade Vélodrome. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi face aux Canaris ?

Les hommes de Roberto De Zerbi se doivent de s’imposer ce samedi face à Lens. Pour ce match au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi devra se passer de Moumbagna, mais aussi de Derek Cornelius, suspendu pour ce match, et surtout d’Amir Murillo sorti sur blessure face à Nantes. Le coach italien va devoir trouver une solution pour ce poste de défenseur central droit. Du côté de Lens, la liste des absents est abyssale. En plus des absents de longue date Denis Petric, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Jhoanner Chávez, en effet N’Zola, Medina, Thomasson et Fulgini sont tous suspendus pour cette rencontre. D’autres incertitudes pèsent également sur la présence d’Agbonifo, El Aynaoui, Koffi et Ryan…

Rongier en défense ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Kondogbia et de Balerdi. La troisiéme place devrait se jouer entre Rongier et Felipe Ramos. Quentin Merlin est en concurrence avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Højbjerg devrait être accompagné par Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait connaître sa quatrième titularisation à la pointe de l’attaque.

🔹Valentin Rongier 🇫🇷 a des chances de remplacer Amir Murillo contre Lens, et apporter ainsi toute sa science du placement. (@lequipe) #OMRCL #TeamOM pic.twitter.com/eZciBeOvxH — Infos OM (@InfosOM_) March 6, 2025

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Rongier (ou Ramos), Balerdi, Kondogbia, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Hojbjerg, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Gouiri