Quelle fin de mercato ? Quelle ambition pour l'OM ?
OM Actualités

Quelle fin de mercato ? Quelle ambition pour l’OM ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 14 août à 17h30, Débat Foot Marseille revient pour une émission exceptionnelle en direct, avec un invité de prestige : Laurent Spinosi, ancien gardien et entraîneur des gardiens de l’OM. 

Jeudi 14 août à 17h30, Débat Foot Marseille accueille Laurent Spinosi, ancien gardien et entraîneur des gardiens de l'OM, pour une émission riche en débats.

Au programme

  • Mercato : départs (Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Merlin, Rongier, Koné, Luis Henrique) et arrivées (Aubameyang, Medina, Egan-Riley, Paixao, Gomes, Weah).

  • L’OM est-il plus fort que l’an dernier ? La stabilité montre-t-elle une vraie ambition ?

  • Transferts chauds : Zhegrova et Ordóñez dans le viseur, mais il faut vendre pour avancer.

  • Objectifs : rivaliser avec le PSG, passer les poules de Ligue des Champions.

Zoom sur Rennes – OM

  • Absents : Paixao (blessé), Medina (suspendu).

  • Duel Aubameyang ou Gouiri en pointe.

  • Impact des anciens Merlins et Rongier côté Rennais.

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille.

