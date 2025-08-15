Quelle fin de mercato ? Quelle ambition pour l’OM ?

Ce jeudi 14 août à 17h30, Débat Foot Marseille revient pour une émission exceptionnelle en direct, avec un invité de prestige : Laurent Spinosi, ancien gardien et entraîneur des gardiens de l’OM.

Au programme

Mercato : départs (Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Merlin, Rongier, Koné, Luis Henrique) et arrivées (Aubameyang, Medina, Egan-Riley, Paixao, Gomes, Weah).

L’OM est-il plus fort que l’an dernier ? La stabilité montre-t-elle une vraie ambition ?

Transferts chauds : Zhegrova et Ordóñez dans le viseur, mais il faut vendre pour avancer.

Objectifs : rivaliser avec le PSG, passer les poules de Ligue des Champions.

Zoom sur Rennes – OM

Absents : Paixao (blessé), Medina (suspendu).

Duel Aubameyang ou Gouiri en pointe.

Impact des anciens Merlins et Rongier côté Rennais.

