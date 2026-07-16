Quelle place des jeunes dans l’OM de Genesio…

Officiellement présenté aux côtés de Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, Bruno Genesio a dévoilé les grandes lignes de son projet pour l’Olympique de Marseille. Parmi les nombreux sujets abordés, celui de la jeunesse pourrait rapidement devenir un axe central du nouveau cycle marseillais. Entre contraintes financières, volonté de stabilité et recherche d’une identité forte, l’intégration des jeunes talents apparaît comme un levier important pour l’avenir du club.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Genesio, un entraîneur qui fait confiance aux jeunes

Au cours de sa carrière, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais puis du LOSC a régulièrement démontré son aptitude à accompagner la progression de jeunes joueurs.

Le meilleur exemple reste sans doute celui d’Amine Gouiri. Alors qu’il évoluait au sein du centre de formation lyonnais, Genesio n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant. Malgré une grave blessure au genou qui a freiné son ascension, le technicien français lui avait rapidement ouvert les portes du groupe professionnel, convaincu de son potentiel. Aujourd’hui international algérien et l’un des attaquants les plus reconnus de Ligue 1, Gouiri fait partie des nombreux joueurs dont la progression a été encouragée dès les débuts par Genesio. Son passage au LOSC a également confirmé cette réputation.

Leny Yoro, symbole de sa capacité à accompagner les grands talents…

Lors de son aventure lilloise, Bruno Genesio a notamment participé au développement de Leny Yoro, considéré comme l’un des plus grands talents défensifs de sa génération.

Même si l’éclosion du défenseur avait débuté avant son arrivée, Genesio a poursuivi son intégration au plus haut niveau en lui accordant une confiance totale malgré son très jeune âge. Cette gestion a contribué à confirmer le potentiel du joueur avant son transfert retentissant à Manchester United. Cette capacité à accompagner de jeunes joueurs dans un environnement exigeant constitue aujourd’hui un argument fort pour les espoirs marseillais qui souhaitent s’imposer en équipe première.

Sous les ordres de Genesio, Ayyoub Bouaddi a continué sa progression au sein de l’effectif professionnel nordiste. Malgré son jeune âge, le milieu de terrain s’est progressivement installé dans la rotation grâce à sa maturité technique et tactique. Le technicien n’a jamais hésité à lui accorder du temps de jeu lors de rencontres importantes, preuve de la confiance qu’il accordait à ses jeunes éléments. Même constat pour Matias Fernandez-Pardo. L’attaquant belge a bénéficié d’un accompagnement important pour poursuivre son développement dans un contexte de forte concurrence offensive. Genesio a régulièrement souligné sa qualité technique et sa marge de progression, tout en veillant à l’intégrer progressivement dans les exigences du haut niveau.

Enfin, Nathan Ngoy illustre lui aussi cette volonté de faire confiance à la jeunesse lorsque le potentiel est identifié. Le défenseur belge a pu poursuivre son apprentissage dans un environnement où la concurrence n’empêchait pas l’émergence de profils prometteurs.

Tous ces exemples témoignent d’un point commun : Genesio n’accorde pas du temps de jeu aux jeunes par principe, mais parce qu’il considère qu’ils sont capables de répondre aux exigences du haut niveau.

Une opportunité pour les jeunes de l’OM

Cette philosophie pourrait offrir de réelles perspectives aux éléments les plus prometteurs du centre de formation marseillais.

L’entraîneur français a toujours privilégié le mérite et la performance plutôt que l’âge ou le statut. Dans un club où la pression des résultats est permanente, cette approche peut constituer un signal positif pour les jeunes Olympiens qui espèrent intégrer durablement le groupe professionnel. Lors de sa conférence de présentation, Bruno Genesio a clarifié sa position sur sa gestion des jeunes joueurs : ” J’ai toujours, dans tous les clubs par lesquels je suis passé, fait confiance à de jeunes joueurs, du centre de formation, ou en post-formation… mais, ce sont avant tout les joueurs qui ont la réponse, parce que ce sont eux qui nous donnent envie de les faire jouer“. Une déclaration pleine de transparence qui s’appuie sur un système de méritocratie.

🗣️ “J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou recrutés en post-formation”#Genesio : “Beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent mettre l’accent sur la formation et utiliser des jeunes. On sait pourquoi. J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou… pic.twitter.com/Z6tACoBUex — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

En associant l’expérience de cadres confirmés à l’émergence progressive de jeunes talents, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi pourraient jeter les bases d’un projet plus durable. Les trajectoires d’Amine Gouiri, Leny Yoro, Ayyoub Bouaddi, Nathan Ngoy ou encore Fernandez-Pardo montrent en tout cas que le nouvel entraîneur marseillais possède un historique rassurant lorsqu’il s’agit d’accompagner la jeunesse vers le plus haut niveau.

Pour les jeunes de la Commanderie, le message est clair : la porte est ouverte, à condition de démontrer qu’ils ont le niveau pour la franchir.

Au final, les discours ne suffiront pas. Comme l’a lui-même rappelé le nouvel entraîneur olympien, ce sont les joueurs qui lui donneront envie de les faire jouer. Aux jeunes de saisir leur chance et de démontrer que la prochaine génération marseillaise est déjà prête à s’inviter dans le projet du nouvel OM.

Paul Laffisse