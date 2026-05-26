Quels clubs pour l’OM en Ligue Europa ?

Qualifié en Ligue Europa au terme de la saison 2025/26 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille risque de croiser du beau monde.

Les championnats européens ont rendu leur verdict. La Bundesliga et la Ligue 1 ont pris fin la semaine dernière. Tandis que la Liga, la Premier League et la Serie A jouaient leur dernière journée de championnat ce week-end. L’Olympique de Marseille a décroché sa place en C3 en s’imposant lors de l’ultime journée face à Rennes (3-1). Les deux clubs se sont par conséquent qualifiés pour la Ligue Europa. D’autres participants sont connus et le plateau donne déjà envie.

Des équipes aux noms ronflants

Les noms les plus ronflants viennent d’Italie avec la Juventus et l’AC Milan de Rabiot. Bournemouth et le promu Sunderland se sont qualifiés en Angleterre devançant notamment Chelsea et Newcastle. Bourreau de l’Olympique Lyonnais cette saison en huitième de finale, le Celta Vigo sera de nouveau présent, tout comme la Real Sociedad. Finaliste en 2024 de la compétition face à l’Atalanta Bergame (0-3), le Bayer Leverkusen y sera aux côtés d’Hoffenheim. L’AZ Alkmaar représentera les Pays-Bas tandis que la surprise vient du Portugal avec Torreense, pensionnaire de deuxième division qui a disposé en finale de Coupe du Portugal du Sporting Portugal (2-1 a.p).

D’autres participants connus plus tard

De nombreux autres clubs participants restent à déterminer. Plusieurs tours préliminaires se joueront cet été afin d’obtenir une liste complète et définitive. Le plateau s’annonce chargé et relevé. Une opportunité pour l’OM de se mesurer à des clubs prestigieux mais aussi de revoir certains de ses anciens joueurs comme Adrien Rabiot.

Clarence Maillefaud