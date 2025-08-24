Rabiot ouvert, danger pour Tsimikas et encore un coup de pouce du Genoa… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 24 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Rabiot prêt à rester ?

Le feuilleton Adrien Rabiot connaît un nouveau rebondissement. Alors que son avenir à l’Olympique de Marseille semblait s’écrire loin du Vélodrome après son exclusion du groupe, des signaux d’apaisement apparaissent.

Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain français continue d’échanger régulièrement avec ses coéquipiers et aurait toujours l’envie de rester à l’OM. Rabiot serait même attristé de voir l’affaire aller aussi loin, d’autant plus qu’il ne serait pas pleinement séduit par les clubs venus récemment aux renseignements sur sa situation.

De son côté, Roberto De Zerbi a surpris en conférence de presse après la victoire de l’OM face au Paris FC (4-2) samedi soir. Le coach italien a en effet laissé entendre qu’il était prêt à rouvrir la porte à un retour du joueur :

« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), mais l’espoir que j’ai, ce n’est pas seulement lié à la valeur du joueur mais aussi à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer les choses. »

Qu’en pensent Longoria et Benatia ?

Une sortie médiatique qui aurait pris la direction marseillaise de court, alors que Longoria et Benatia semblaient jusque-là fermes sur le dossier.

Entre la volonté affichée de Rabiot de poursuivre l’aventure et le discours conciliant de De Zerbi, l’hypothèse d’une réintégration du milieu international prend de l’épaisseur.

Reste désormais à voir si la direction olympienne suivra son entraîneur dans cette ouverture, ou si le divorce reste inévitable.

A lire aussi : 🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)

La Roma vise aussi Tsimikas !

L’Olympique de Marseille explore activement la piste menant à Kostas Tsimikas, latéral gauche de Liverpool dont la situation se complique à Anfield. Âgé de 29 ans, le Grec est désormais troisième choix dans la hiérarchie, relégué derrière Andy Robertson et le nouveau venu Milos Kerkez, recruté près de 50 M€ cet été.

Selon Foot Mercato, l’OM accélère pour intégrer le défenseur dans l’effectif de Roberto De Zerbi, afin de pallier le départ de Quentin Merlin et compléter un flanc gauche insuffisamment doté. Marseille dispose d’une fenêtre d’opportunité : Tsimikas cherche du temps de jeu, et un départ paraît inéluctable.

A lire aussi : 🚨 Mercato OM : Rabiot prêt à rester !

Pour sa part, Liverpool privilégierait un transfert définitif pour rentabiliser l’investissement initial (environ 12 M£), mais resterait ouvert à un prêt, notamment si cela facilite une issue rapide. Le joueur, désireux de rejoindre un club disputant des compétitions européennes, ne ferme pas cette option.

Cependant, l’AS Roma serait également dans la course. Selon Sky Sport Italia et Gianluca Di Marzio, les Romains ont ouvert des discussions avec Liverpool en vue d’un prêt avec option d’achat, une solution qui pourrait convenir aux contraintes économiques du club italien. Lz Roma, qualifiée pour la Ligue Europa, offre également au joueur une perspective européenne intéressante, mais les modalités du rôle envisagé (sous les ordres de Gasperini en backup d’Angelino) soulèvent quelques interrogations.

Selon Nicolò Schira, « L’AS Roma a ouvert des discussions pour essayer de signer Kostantinos Tsimikas de Liverpool en prêt avec option d’achat. »

Pour l’OM , Tsimikas représente une solution expérimentée, capable de renforcer immédiatement le couloir gauche et convaincante en phase offensive, conforme au style de jeu de De Zerbi.

, Tsimikas représente une solution expérimentée, capable de renforcer immédiatement le couloir gauche et convaincante en phase offensive, conforme au style de jeu de De Zerbi. Pour Liverpool , un départ cet été permettrait d’optimiser financièrement, soit via un transfert, soit via un prêt voire une vente future.

, un départ cet été permettrait d’optimiser financièrement, soit via un transfert, soit via un prêt voire une vente future. Pour le joueur , l’objectif est clair : retrouver une place de titulaire, notamment dans un club projet européen.

, l’objectif est clair : retrouver une place de titulaire, notamment dans un club projet européen.

Conclusion : L’OM se trouve dans une position favorable pour recruter Kostas Tsimikas, un profil déjà connu en Premier League, à coût potentiellement maîtrisé. Toutefois, l’intérêt concret de la Roma, en prêt avec option d’achat, rebat les cartes.

Maupay vers l’Italie ?

L’Olympique de Marseille pourrait bien laisser filer un nouvel élément offensif lors de ce mercato estival. Selon la presse italienne, le Genoa a ciblé Neal Maupay pour renforcer son attaque. Le club ligure, entraîné par Patrick Vieira, cherche un joueur capable d’épauler Lorenzo Colombo en pointe.

Arrivé à Marseille l’été dernier, l’attaquant français n’a pas totalement convaincu sous les couleurs olympiennes. En 22 matchs de Ligue 1, il a inscrit seulement 4 buts, un rendement jugé insuffisant au regard des attentes placées en lui. Malgré cette saison mitigée, son profil continue toutefois d’intéresser plusieurs clubs, notamment en Serie A. Barré par Gouiri, Aubameyang et même le jeune Vaz, l’ancien joueur d’Everton doit trouver une porte de sortie…

Selon Calciomercato.com, le Genoa n’est pas seul sur le dossier. Deux clubs de Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC, suivent également la situation de près. L’OM aurait fixé le prix de son attaquant à environ 5 millions d’euros, une somme qui pourrait faciliter un transfert rapide si la concurrence s’intensifie.

Âgé de 28 ans, Maupay possède déjà une solide expérience à l’étranger. Avant de rejoindre l’OM, il a évolué plusieurs saisons en Premier League, avec Brighton, Brentford et Everton. Au total, il compte 160 matchs et 33 buts dans le championnat anglais, une statistique qui lui confère encore une certaine cote sur le marché.

🚨 Le Genoa s’intéresse à Neal #Maupay 🇫🇷 Les potos du Genoa 😉 L’attaquant de l’OM (4 buts en 22 matchs la saison passée) est évalué à 5M€. 👉 Vieira veut un renfort offensif pour accompagner Colombo.

👉 Concurrence : Lille et Rennes également sur le coup.#SerieA #OM… pic.twitter.com/315RzL1KMX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 24, 2025



Pour Marseille, ce dossier s’inscrit dans une logique de réorganisation offensive. Le club phocéen cherche à remodeler son secteur d’attaque autour de Mason Greenwood, meilleur buteur de la saison, et reste attentif aux opportunités pour alléger sa masse salariale. Le départ de Maupay offrirait une solution financière mais aussi une place libérée pour un éventuel renfort offensif.

A lire aussi : 🚨 Mercato OM : Rabiot prêt à rester !

Dans les prochains jours, les discussions pourraient s’accélérer entre l’OM, le Genoa et les clubs français intéressés. L’avenir de Neal Maupay semble désormais se dessiner loin du Vélodrome.