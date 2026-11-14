Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Lens a officialisé la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur. L’ancien technicien du Havre s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec les Sang et Or, alors que Pierre Sage et Walid Regragui semblaient bien placés.

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Le RC Lens a mis fin aux spéculations concernant son prochain entraîneur. Le club nordiste a annoncé ce vendredi soir l’arrivée de Didier↗ Digard, qui succède à Yannick Cahuzac et prend en main l’équipe jusqu’en juin 2028.

Didier Digard finalement préféré à Pierre Sage

Selon L’Équipe, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, Pierre Sage apparaissait pourtant comme le favori pour occuper le poste. Walid Regragui avait également été auditionné par les dirigeants lensois, tandis que le nom de Thiago Motta avait aussi circulé ces derniers jours. Didier↗ Digard faisait néanmoins partie des profils étudiés par le Racing. Le club artésien a finalement retenu l’ancien entraîneur du Havre pour succéder à Yannick Cahuzac et poursuivre son projet sportif.

Le RC Lens assume sa décision

Dans son communiqué officiel, le RC Lens↗ a expliqué que cette nomination résultait d’une réflexion menée en interne. Le club a notamment insisté sur l’analyse des profils et sur la cohérence de son choix avec ses valeurs.

« Ce choix est celui d’un club uni, fidèle à ses valeurs et pleinement concentré sur son projet sportif »

Le Racing a également répondu aux nombreuses informations diffusées pendant sa recherche d’entraîneur. Le club estime que ses décisions reposent sur des faits observables, une analyse approfondie des profils étudiés et des convictions, avant de confirmer l’engagement de Didier Digard jusqu’en juin 2028.