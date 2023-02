OM: Didier Digard impressionné par l’équipe de Tudor

Ce dimanche, l’OM affronte Nice au Vélodrome dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Alors que les Niçois ont connu un début de saison difficile, les sudistes semblent remonter la pente depuis la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur…

En enchainant les résultats positifs, Nice est remonté à la 8e place du classement de Ligue 1. Le licenciement de Favre, et la nomination de l’ancien parisien Didier Digard ont certainement joués un rôle dans ce renouveau. Ce dimanche, les Niçois se déplacent au Vélodrome pour affronter un OM en super forme avec une identité de jeu très forte, prônée par Igor Tudor…

C’est impressionnant– Digard

« C’est impressionnant. Ce qu’ils font en ce moment, c’est impressionnant. Il faut reconnaitre les choses, peu importe que ce soit un derby ou quoi que ce soit. Il faut reconnaitre quand l’adversaire est de qualité, ce qui ne nous empêchera pas de vouloir absolument remporter ce match. Mais ce qu’ils font aujourd’hui, c’est vraiment beau, parce qu’avant c’était surtout un défi physique qu’ils proposaient, et maintenant ils ont aussi réussi à animer offensivement donc ça donne vraiment une équipe très difficile à jouer. » Didier Digard— Source: Conf de presse (03/02/23)

Comme je n’ai pas les réseaux sociaux je n’ai pas pu calmer les gens

‘’On m’a posé vendredi une question sur Terem Moffi, les Marseillais l’ont pris pour eux. J’ai dit que Terem était un garçon intelligent parce qu’il a un club qui souhaite le vendre à un autre club, que ce n’est pas son choix, qu’il n’en démord pas et veut venir chez nous. Je trouve que c’est une forme d’intelligence de ne pas se laisser dicter les choses, peu importe les montants. Ce n’est pas contre Marseille. Je jugeais le joueur sur sa manière de gérer cet évènement. Forcément, quand on voit autant de clubs intéressés par un tel joueur et les statistiques qu’il peut avoir, forcément, on espère. Est-ce que je serais déçu dans le cas contraire ? Non, je ne serais pas déçu, parce que j’aime mon groupe.’’ Didier Digard – Source : Conférence de Presse d’après match OGCN VS LOSC (29/01/2023)