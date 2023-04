RC Lens – OM : Cet ancien joueur des 2 clubs n’arrive pas à choisir !

Dans les colonnes de La Provence, Vitorino Hilton n’a pas su choisir entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Ses deux anciens clubs s’affrontent prochainement et luttent pour la deuxième place.

L’Olympique de Marseille est en bonne voie pour terminer à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Seulement, le club doit faire face à la grosse concurrence du RC Lens qui les suit à la trace. Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs prochainement pour la 34e journée de Ligue 1.

Ce sera comme une finale

Dans un entretien accordé à La Provence, Vitorino Hilton s’est exprimé sur la bataille entre les deux clubs qu’il connaît bien :« Je pense que la confrontation entre les deux sera comme une finale. Les deux équipes méritent de finir deuxièmes. Je trouve juste dommage qu’elles aient raté le coche contre le PSG pour pouvoir jouer le titre car il y avait un coup à jouer cette saison, a affirmé l’ancien défenseur central. L’OM est plus performant å l’extérieur qu’à domicile, les joueurs peuvent s’en servir. Ils défendent très bien et quand ils se projettent vers l’avant, ils font mal ä tous leurs adversaires. Lens sera obligé de faire le jeu à domicile et l’équipe va laisser beaucoup d’espace sur le plan défensif. C’est là que Marseille peut en profiter. »

L’OM et Lens vont lutter jusqu’au bout pour la 2e place du championnat. Mais les Olympiens gardent la tête froide ⚽ Retrouvez toute l’actualité du club marseillais sur @OMLaProvence #OM #TeamOMhttps://t.co/98K3lTSurH — La Provence OM (@OMLaProvence) April 25, 2023

J’ai hâte de voir ce match — Hilton

Le Brésilien a cependant du mal à choisir entre les deux équipes… « Depuis trois ans, le RC Lens fait des choses impressionnantes et quand on voit jouer l’équipe, on prend du plaisir. Que le club finisse deuxième ou troisième, la saison sera quand même très réussie. Personne n ‘attendait les Lensois à la lutte avec l’OM pour cette deuxième place. Mon pronostic ? C’est compliqué. J’aimerais que les deux finissent deuxièmes! L’OM et Lens le méritent. J’ai hâte de voir ce match à Bollaert!