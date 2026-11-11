Le RC Lens doit déjà ouvrir un nouveau chapitre sur son banc cette saison. Après Dino Toppmöller puis Yannick Cahuzac, Pierre Sage et Habib Beye sont cités parmi les entraîneurs susceptibles de prendre la suite.

Voir sur YouTube

Le départ↗ de Yannick Cahuzac oblige les dirigeants lensois à rechercher un troisième entraîneur en quelques mois. Nommé après le départ de Dino Toppmöller, vainqueur du Trophée des champions en août contre le PSG, l’ancien joueur n’a pas convaincu pour sa première expérience comme numéro un. En neuf rencontres toutes compétitions confondues, Cahuzac a enregistré trois victoires et six défaites.

Pierre Sage, une piste liée à son expérience récente à Lens

Selon les éléments rapportés par RMC Sport, Pierre Sage pourrait quitter Crystal Palace quelques mois après sa nomination en juin. Le technicien avait quitté Lens↗ après avoir remporté la Coupe de France en mai dernier, ce qui alimente l’hypothèse d’un retour auprès d’un groupe qu’il connaît déjà. Daniel Riolo a toutefois évoqué la situation contractuelle de Sage avec le club anglais et les indemnités qui pourraient entrer en jeu. Il estime également que le technicien conserverait un avantage lié à sa connaissance de l’effectif lensois.

« Une autre solution pour Lens, c’est Habib Beye. »

Florian Gautreau a de son côté considéré que Pierre Sage représentait une meilleure solution, tout en appelant le club à ne pas multiplier les choix contestables. Habib Beye, ancien entraîneur↗ de Rennes et libre depuis son départ de l’OM en juin, apparaît ainsi comme l’autre nom régulièrement cité pour le banc des Sang et Or.

Habib Beye et l’hypothèse d’un duo avec Sage

Le débat ne se limite pas à une opposition entre les deux entraîneurs. Kévin Diaz a aussi évoqué l’idée de réunir Pierre Sage et Habib Beye, qui avaient déjà travaillé ensemble au Red Star entre janvier 2022 et juin 2023.

« Il faut éviter de faire une succession d’erreurs de casting. »

Cette éventualité a cependant été relativisée au cours de l’émission, tandis que Daniel Riolo a expliqué que la direction lensoise aurait préféré conserver Pierre Sage. Le futur entraîneur devra rapidement composer avec un calendrier comprenant des rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions, notamment contre Toulouse, Leipzig, Angers, Le Havre, Bodo/Glimt et Nice.