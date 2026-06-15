Mercato concurrents OM : c’est réglé pour le départ de Pierre Sage du RC Lens…

Annoncé parmi les entraîneurs suivis en France ces derniers mois, Pierre Sage est désormais tout proche de rejoindre Crystal Palace. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un engagement de trois saisons.

L’avenir de Pierre Sage semble s’écrire en Premier League. Selon les informations de L’Équipe, le technicien français est tombé d’accord avec Crystal Palace pour signer un contrat de trois ans. Une étape importante qui rapproche un peu plus l’ancien entraîneur lyonnais du championnat anglais.

Si les discussions entre les différentes parties doivent encore être finalisées, le dossier aurait considérablement avancé ces derniers jours. Le club londonien mise sur le profil du technicien français pour lancer un nouveau cycle et lui confier les rênes de son projet sportif.

Une piste qui se précise

L’accord trouvé sur les conditions personnelles constitue un signal fort. Il démontre la volonté commune de collaborer et laisse désormais place aux dernières démarches nécessaires avant une éventuelle officialisation.

Pour Pierre Sage, ce serait une première expérience sur le banc d’un club de Premier League, l’un des championnats les plus exigeants d’Europe. Ce défi représenterait également une nouvelle étape dans sa progression après avoir gagné en visibilité sur la scène française.

De son côté, Crystal Palace semble avoir fait de l’entraîneur français sa priorité pour préparer la prochaine saison. Sauf retournement de situation, les prochaines semaines pourraient donc marquer l’officialisation de cette nouvelle aventure outre-Manche.