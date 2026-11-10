La situation financière de l’OM reste surveillée avant le prochain passage devant la DNCG. Dans le même temps, Faris Moumbagna ne ferait plus partie des plans de Bruno Genesio et Lens a changé d’entraîneur après sa défaite contre Marseille.

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1. La DNCG pourrait encore imposer des ventes à l’OM

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille reste sous surveillance avant son passage devant la DNCG, prévu au début du mois de décembre. Le quotidien sportif évoque la possibilité de nouvelles ventes durant le mercato hivernal afin que le club respecte ses engagements. Fin juin, la DNCG avait encadré la masse salariale et les indemnités de mutation de l’OM. Des engagements avaient été pris pour l’été, mais ils n’auraient pas été totalement respectés. Stéphane Richard avait reconnu début septembre que la masse salariale avait diminué, sans atteindre le niveau attendu. Dans ce contexte, la situation financière de l’OM avant la DNCG↗ reste un dossier suivi.

Les noms de Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao sont notamment cités parmi les joueurs disposant d’une valeur marchande ou d’un salaire susceptibles d’intéresser le marché. Aucune offre concrète ni aucun départ n’ont toutefois été annoncés. L’Équipe indique aussi que Bruno Genesio aurait échangé avec des dirigeants habitués aux discussions avec la DNCG pour mieux comprendre le fonctionnement de l’instance et les marges de manœuvre du club.

2. Faris Moumbagna vers une sortie dès le mercato hivernal ?

L’avenir de Faris Moumbagna à Marseille s’est également assombri. D’après L’Équipe, l’attaquant camerounais ne ferait plus partie des plans immédiats de Bruno Genesio, qui n’aurait pas été convaincu par ses dernières prestations. Son entrée en jeu contre l’Olympiakos, le 15 octobre, aurait notamment pesé dans cette évolution de la hiérarchie offensive. Depuis, Moumbagna n’a pas figuré dans les groupes retenus contre Toulouse, Leverkusen et Lens. Revenu à l’OM après un prêt à Cremonese, le joueur de 26 ans espérait retrouver du temps de jeu, mais Amine Gouiri a installé une forme de stabilité à la pointe de l’attaque. Un départ en janvier est désormais envisagé, sous la forme d’un transfert ou d’un nouveau prêt, sans qu’une offre ni une négociation avancée ne soient connues.

Cette situation pourrait aussi ouvrir une place à Antoine Valero, jeune attaquant de 18 ans issu du centre de formation. Il a déjà participé à plusieurs séances avec le groupe professionnel et figurait dans le groupe convoqué à Leverkusen, sans entrer en jeu. Dans son point sur l’avenir de Moumbagna et la situation de Valero↗, Football Club de Marseille rappelle toutefois que Genesio souhaite laisser du temps au jeune joueur avant une éventuelle intégration en Ligue 1.

« Il faut leur laisser du temps, ils ont besoin d’apprendre, d’acquérir de l’expérience. Il faut évaluer le niveau de chacun d’eux »

3. Lens se sépare de Cahuzac après sa défaite contre l’OM

Deux jours après sa défaite 2-1 contre l’OM, le RC Lens a décidé de se séparer de Yannick Cahuzac. D’après L’Équipe, l’entraîneur lensois, nommé moins de deux mois plus tôt après le départ de Dino Toppmöller, n’a pas résisté à une semaine marquée par la défaite 1-9 contre Côme en Ligue des champions puis par le revers concédé face aux Marseillais.

Lens travaille désormais sur plusieurs pistes pour le remplacer. Pierre Sage figure parmi les options étudiées, alors qu’il connaît une situation compliquée à Crystal Palace. Le technicien avait quitté Lens l’été dernier après une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, avant de rejoindre le club anglais, actuellement dernier de Premier League selon les éléments rapportés. Un retour de Sage serait soutenu par plusieurs responsables lensois, dont Joseph Oughourlian, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. Le dossier reste toutefois complexe puisque l’entraîneur n’est pas officiellement libre et que son départ vers l’Angleterre avait laissé des traces chez une partie des supporters. Deux autres techniciens seraient également étudiés. La victoire de l’OM, acquise grâce au but de Keyliane Abdallah à la 82e minute après l’égalisation de Florian Thauvin, a ainsi précédé le changement d’entraîneur à Lens↗.