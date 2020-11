RCSA – OM (0-1) : La grosse volée de Sanson pour ouvrir le score !

L’Olympique de Marseille est en déplacement à Strasbourg pour affronter les hommes de Thierry Laurey. Après 70 minutes très décevantes, les Marseillais ouvrent le score sur une volée de Morgan Sanson.

Rentré en début de seconde période, Morgan Sanson s’est illustré avec un but à la 72e minute. Premier tir du match pour l’OM, c’est également le premier but de la rencontre. Payet travaille sur le côté gauche et parvient à centrer alors qu’il est au sol. Benedetto remise de la tête pour Sanson qui enchaîne en demi-volée du pied droit. Equilibre parfait. Ça fait 1-0 pour l’OM !