RCSA – OM : Le onze de De Zerbi avec une toute nouvelle défense !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour cette rencontre !

Rulli est titulaire dans les buts devant une défense qui est composée de Hojbjerg associé avec Brassier. Murillo est à droite, Cornelius à gauche. Kondogbia devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Koné. Harit est conservé dans son rôle de titulaire, Greenwood est aligné à droite, Luis Henrique à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Hojbjerg en défense

Rulli Murillo Hojbjerg Brassier Cornelius

Koné Kondogbia

Greenwood Harit Henrique

Wahi

𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙊 #RCSAOM 👥 Vous l’avez demandé…Voici le XI de coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter les Strasbourgeois ce soir 🤺📋 pic.twitter.com/xW8Awgv8uJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2024

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 32 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

Liam Rosenior : « Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui, a affirmé l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille. Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités

De Zerbi : » On a eu des matchs très difficiles à l’extérieur, à Brest, Toulouse et Lyon. Avoir 9 points, c’est déjà beaucoup, et en avoir 12, ça serait un super résultat. Ça sera plus difficile qu’à Lyon. Strasbourg, c’est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte, avec de bons joueurs, avec une identité claire. C’est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu’ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu’on fasse tout bien, qu’on défende bien, qu’on attaque bien, qu’on joue avec caractère, qu’on sache souffrir également parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. On a vraiment un gros objectif pour ce week-end parce que si on réussit à l’emporter, ça signifie être en tête du classement et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match.