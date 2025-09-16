Info Chrono
Real – Madrid ; Les supporters marseillais mettent l'ambiance à Madrid !
OM Actualités

Real – Madrid ; Les supporters marseillais mettent l'ambiance à Madrid !

Par La Redaction FCM -

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont déjà pris possession de Madrid à la veille du match de Ligue des Champions. En terrasse des restaurants de la capitale espagnole, leurs chants résonnent fort et attirent les regards des passants. Les fans de l’OM affichent leur passion et créent une ambiance festive avant même le coup d’envoi ce soir à 21h !

 


