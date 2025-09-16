Real – Madrid ; Les supporters marseillais mettent l’ambiance à Madrid !

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont déjà pris possession de Madrid à la veille du match de Ligue des Champions. En terrasse des restaurants de la capitale espagnole, leurs chants résonnent fort et attirent les regards des passants. Les fans de l’OM affichent leur passion et créent une ambiance festive avant même le coup d’envoi ce soir à 21h !

🔵 Los aficionados del Olympique de Marsella ya toman Madrid antes del partido de Champions. 📹 @Nacho_deAndres pic.twitter.com/pnG3TjQcgP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2025



