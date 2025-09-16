Real Madrid – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce mardi à Madrid pour y affronter le Real pour le compte de la 1e journée de Ligue des Champions. Comment voir ce match ? Plusieurs solutions !

En résumé

Match : Real Madrid – OM (1e journée de Ligue des Champions)

Date : Mardi 16 septembre 2025

Heure : 21h00

Stade : Stade Santiago Bernabéu (Madrid)

Chaîne TV / streaming : Canal+

Compo probable OM : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Medina – Kondogbia, Gomes, Højbjerg – O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Weah

À quelle heure a lieu Real Madrid – OM ?

La rencontre entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille se jouera le mardi 16 septembre 2025 à 21h00 au Stade Santiago Bernabéu.

Real Madrid – OM : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur CANAL +, qui détient tous les droits des coupes d’Europe.

Vous pouvez regarder Real – OM en streaming via :