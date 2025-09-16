Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Real Madrid – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) ?
OM Actualités

Real Madrid – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Real OM Match C1 2025
Real OM Match C1 2025
Real OM Match C1 2025

L’Olympique de Marseille se déplace ce mardi à Madrid pour y affronter le Real pour le compte de la 1e journée de Ligue des Champions. Comment voir ce match ? Plusieurs solutions !

En résumé

  • Match : Real Madrid – OM (1e journée de Ligue des Champions)

  • Date : Mardi 16 septembre 2025

  • Heure : 21h00

  • Stade : Stade Santiago Bernabéu (Madrid)

  • Chaîne TV / streaming : Canal+

  • Compo probable OM : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Medina – Kondogbia, Gomes, Højbjerg – O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Weah

 

À quelle heure a lieu Real Madrid – OM ?

La rencontre entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille se jouera le mardi 16 septembre 2025 à 21h00 au Stade Santiago Bernabéu.

Real Madrid – OM : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur CANAL +, qui détient tous les droits des coupes d’Europe.

Vous pouvez regarder Real – OM en streaming via :

  • Smart TV

  • Ordinateur

  • Tablette

  • Smartphone

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823