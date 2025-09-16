Real Madrid – OM : Les Pronos de Nico (avec une enflammade !)

L’OM va débuter sa saison en Ligue des Champions par un déplacement à Madrid pour y affronter le Real. Un match de prestige pour ce retour en C1. Pour ce premier match européen de la saison, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 1e journée de Ligue des Champions, l’OM se déplace à Madrid pour affronter le Real. Si Rudiger est forfait, Belligham et Camavinga ont fait leur retour dans le groupe madrilène.

2 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Nayef Aguerd et Hamed Traoré, tous les deux forfaits pour cette rencontre.

Mon prono pour Real Madrid – OM : Mbappé et Aubameyang marquent pour une cote de 6.1 !

Pour ce Real Madrid – OM, je pars sur deux buteurs : Mbappé et Aubameyang marquent pour une cote de 6.1* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM se retrouve face à un sacré défi face à un cador européen, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Real Madrid – Marseille du 16/09/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’un but de Greenwood est de 3.95* !

Et pour si je devais m’enflammer un peu plus je partirait sur serait celui-ci avec un exploit de l’OM a la clé : Aubameyang buteur et l’OM qui s’impose 1-2, 1-3 ou 1-4 pour une cote de 36*

