Real – OM : Benatia l’avoue, “cela fait mal”

L’Olympique de Marseille s’est incliné de justesse (2-1) ce week-end face au Real Madrid dans un match de prestige disputé au Santiago Bernabeu. Si la performance marseillaise a montré de belles promesses, la défaite reste difficile à encaisser pour le directeur sportif Medhi Benatia, qui s’est exprimé en zone mixte après la rencontre.

D’entrée, Benatia a insisté sur l’état d’esprit affiché par les Olympiens. « Évidemment, comme nous l’avons dit avant le match, nous voulions venir ici et leur causer des problèmes. Nous voulions le faire avec humilité mais aussi profiter de certains mouvements pour faire mal », a-t-il déclaré. Pourtant, le Marocain reconnaît que l’OM a raté son entame. « Nous pouvons regretter les 30 premières minutes. Je pense que nous avons été pris par le syndrome du Bernabeu : nous avons trop regardé, commis des erreurs et leur avons offert des situations », a-t-il ajouté.

Benatia souligne les regrets mais aussi les progrès

Le dirigeant marseillais n’a pas caché sa frustration vis-à-vis de l’arbitrage. « Après, c’est difficile de perdre sur deux penalties. Le premier, rien à dire. Le second est sévère : le joueur touche le ballon avec son pied avant que ça ne touche son bras. Cela fait mal », a-t-il souligné, regrettant une répétition de l’histoire. « La dernière fois que je suis venu ici, c’était pareil, une défaite sur penalty discutable à la 93e ».

🗣️Mehdi Benatia : “ Le Real Madrid de maintenant sera peut être moins fort que celui dans 2 ou 3 mois” 🎥 @LeoJobert1 pic.twitter.com/olE33xO0Pd — Le Journal du Real (@lejournaldureal) September 16, 2025



Malgré cette déception, Benatia a tenu à valoriser la réaction de son équipe. « Chaque fois que nous avons pu sortir, en posant le ballon et en faisant exactement ce que l’entraîneur demande, c’est le Real qui courait après », a-t-il observé. L’entrée d’Amine Gouiri a également été saluée comme un signe d’ambition.

Enfin, Benatia a voulu envoyer un message positif aux supporters : « J’espère que les supporters ont vu une équipe de Marseille qui voulait créer du jeu, mettre le ballon au sol et oser ».

Avec seulement quelques séances d’entraînement pour certains nouveaux joueurs, l’OM a malgré tout rivalisé avec un Real Madrid rempli d’internationaux. Un revers frustrant mais encourageant pour la suite de la saison.