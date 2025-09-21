Real – OM : La confidence de Carvaral !

Quatre jours après son geste d’humeur lors du match de Ligue des champions face à l’OM, Dani Carvajal a reconnu son erreur. Expulsé mardi soir au Vélodrome pour un coup de tête sur le gardien marseillais Geronimo Rulli, le latéral espagnol du Real Madrid est revenu publiquement sur cet incident à l’issue de la victoire des Merengue contre l’Espanyol Barcelone (2-0) samedi soir en Liga.

Face aux médias, le défenseur madrilène a tenu à présenter ses excuses. “Je tiens à m’excuser pour l’autre jour, l’expulsion en Ligue des champions. C’est quelque chose d’inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Bon, au moins, on s’en est sortis. L’équipe a fait un gros effort et a remporté le match.”

Mardi, l’OM avait pourtant pris l’avantage grâce à Timothy Weah, avant que le Real ne renverse la rencontre malgré son infériorité numérique. Un doublé sur penalty de Kylian Mbappé avait permis aux Madrilènes de s’imposer (2-1). L’expulsion de Carvajal, intervenue à la 72e minute sur un corner anodin, avait brièvement redonné espoir au Vélodrome, avant le deuxième but du champion du monde français à la 81e minute.



De son côté, Geronimo Rulli avait relativisé l’incident après la rencontre. “On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien. J’avais mal, mais tout va bien.”

Carvajal suspendu en Ligue des champions

Samedi soir, Carvajal a retrouvé une place de titulaire en Liga. Son coéquipier Eder Militao a ouvert le score d’un missile en lucarne avant que Kylian Mbappé n’inscrive son neuvième but de la saison toutes compétitions confondues. Le Real Madrid continue ainsi son sans-faute avec cinq victoires en cinq journées.

Le rouge 🟥 indiscutable pour Carvaral ! pic.twitter.com/EQ8bJ4Q3I8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025



Suspendu pour la prochaine journée de Ligue des champions, Dani Carvajal manquera le prochain rendez-vous européen de son équipe. Un coup dur pour les Madrilènes, mais aussi une séquence qui restera marquante pour l’OM, même battu, car l’incident avait brièvement relancé l’espoir au Vélodrome.

