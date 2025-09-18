Real OM – Rothen : “C’est dangereux pour Marseille”

Battu 2-1 par le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions, l’OM a montré de belles séquences mais s’est finalement incliné malgré une seconde période plus libérée. Alors que certains observateurs parlaient d’une prestation prometteuse, Jérôme Rothen a tenu à mettre en garde les Marseillais dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

“Aucune défaite n’est encourageante”

Pour l’ancien international français, il est illusoire de tirer trop de satisfaction d’un revers, même face à un adversaire prestigieux comme le Real.

“Un compétiteur ne peut pas trouver de choses positives dans une défaite. Il n’y a rien d’encourageant. L’OM n’a pas été efficace et il faut l’être sur ce type de match.”

Trop d’insuffisances pour espérer

Selon Rothen, l’OM accuse encore un retard trop important pour exister au plus haut niveau européen :

“Il y a trop de manques à l’OM pour que cette équipe se mette au niveau des meilleures équipes européennes. Ce n’est pas une défaite encourageante.”

Attention à l’Ajax

Au-delà de ce revers, l’ancien joueur du PSG alerte surtout sur le risque psychologique pour les Olympiens, qui affronteront l’Ajax Amsterdam dans deux semaines au Vélodrome :