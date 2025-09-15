Real vs OM : Aguerd forfait, Balerdi relancé ? Quel onze… Débat Foot Marseille ce mardi à 17h30 !

On se retrouve pour le traditionnel Débat Foot Marseille ce lundi à 17h30. Nous vous retrouvons compagnie de Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et notre invité Michel Flos. Retour sur la 4e journée de Ligue 1, les déclarations de Pablo Longoria mais surtout sur le gros match de Ligue des Champions de demain Real vs OM !

Pour suivre notre chaîne YouTube, cliquez ici.

Pour suivre notre chaîne Twitch, cliquez ici.

Débat Foot Marseille