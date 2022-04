Reims – OM (0-1) : Gerson en mode sauveur !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Reims (0-1) grâce à un buteur magnifique de Gerson au terme d’un match de qualité globalement médiocre

Reims

0 1 OM Gerson (83′)

LE ONZE de l’OM FACE à Reims

Mandanda

Rongier Saliba Peres KolasinacKamara

Guendouzi Gueye

Ünder Harit

Milik

Le match

L’OM prend le jeu à son compte dès l’entame de la rencontre mais peine à se montrer dangereux.

C’est Reims qui se procure la première véritable occasion sur une frappe du gauche de Konan à l’entrée de la surface parfaitement saisie par Mandanda (18′).

Les marseillais ne sont pas suffisamment inspirés offensivement et font trop d’erreurs techniques pour trouver la solution. Au terme de la première période l’OM compte 75% de possession pour une seule frappe cadrée.

Très mauvaise mi-temps d’un OM pas inspiré et qui a perdu le peu de sérénité qu’il avait après l’erreur de Mandanda (autrement très bon). Luan Peres, central, ça pue le rouge à plein nez et Under est ds un mauvais soir. Allez, faut se reprendre, ils sont importants ces 3 points ! — Mourad (@MouradAerts) April 24, 2022

Catastrophe techniquement cette mi-temps 😳 ! Face à un bloc bas trop d’erreurs et d’imprécisions.

Harit, Under, Guendouzi, Gueye, Rongier en mode passes mal assurées. Pères et Kolasinac pas rassurants… il va falloir changer quelque chose… #SDROM — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) April 24, 2022

Sampaoli décide de faire rentrer Payet et Gerson à la pause mais les marseillais n’arrivent pas à mettre plus de rythme. Les minutes passent dans cette seconde période mais toujours pas la moindre occasion de but côté marseillais. Il faut même un arrêt décisif de Mandanda (74′) pour éviter le pire à l’OM.

A peine entré en jeu Bamba Dieng délivre une superbe passe au premier poteau pour Gerson qui manque de peu le cadre (80′).

Marseille pousse enfin et Gerson inscrit un but magnifique, d’une frappe puissante du droit après avoir mystifié Gravillon avec une succession de passement de jambes (83′,0-1).

L’OM s’impose finalement sur ce score de 1 but à zéro et conforte ainsi sa seconde place au classement même si la prestation des marseillais aura été plus que moyenne globalement.