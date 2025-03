Reims – OM (3-1) De Zerbi : « Je suis inquiet ! »

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, et la défaite contre Reims (3-1) ne fait qu’aggraver la situation. Au micro de BeIN Sports, Roberto De Zerbi a exprimé ses inquiétudes et appelé à une réaction forte de ses joueurs.

L’entraîneur italien ne cache pas son malaise face aux résultats décevants de son équipe :

« Nous ne sommes pas dans un bon moment. On compte quatre défaites en cinq matchs. On ne marche pas bien. Nous n’avons pas trop de chances également. Il y a cette occasion de Gouiri qui doit marquer et on prend un but stupide derrière. C’est difficile. Cela arrive dans le football. Nous devons réagir en hommes avec un engagement encore plus fort, car nous voulons tous être en Ligue des champions. Je pense que tous veulent aller jouer la Ligue des champions, il faut comprendre pourquoi nous n’arrivons pas à faire ce qui est normal dans le football. »

L’objectif reste clair : se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais pour cela, l’OM doit retrouver une dynamique positive.

« Je suis inquiet »

La situation actuelle préoccupe évidemment l’entraîneur, qui rappelle une nouvelle fois la série négative de son équipe :

« Je suis inquiet car nous en sommes à quatre défaites sur les cinq derniers matchs. »

Enfin, De Zerbi conclut en rappelant son caractère combatif et l’exigence qu’il attend de ses joueurs :

« J’ai toujours lutté dans ma vie, je n’ai jamais fait de cadeau. »

Un message fort qui doit servir d’électrochoc à l’OM. Il ne reste que quelques matchs pour renverser la tendance et accrocher une place en Ligue des champions. L’heure est à la révolte.