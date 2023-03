Reims – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Les groupes

Le groupe de l’OM

Reims

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims aura lieu àà Reims. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.Blanco, Pau Lopez, SimonKabore, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba, GigotVeretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, ElmazPayet, Sanchez, Vitinha, Ünder, Mughe

Gardiens : Yehvann DIOUF, Alexandre OLLIERO, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Emmanuel AGBADOU, Maxime BUSI, Thibault DE SMET, Thomas FOKET, Cheick KEITA

Milieux : Jens CAJUSTE, Kamory DOUMBIA, Alexis FLIPS, Dion LOPY, Azor MATUSIWA, Marshall MUNETSI, Arber ZENELI

Attaquants : Folarin BALOGUN, Junya ITO, Myziane MAOLIDA, Kaj SIERHUIS, Mitchell VAN BERGEN.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Mbemba Bailly Gigot Clauss Rongier Veretout Tavares Under Malinovskyi Sanchez

Reims :

Diouf Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet Matusiwa, Lopy Ito, Munetsi, Flips Balogun

Le Stade

L’Arbitre de ce Reims – OM

La Météo

Prévision météo à Reims à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 1%

– Température 8°C / ressentie 6°C

– Vent : NNO 9 km/h

– Taux d’humidité : 83%

Confrontations OM VS Reims

Victoires de l’OM : 19 Match nul : 16 Victoires Reims : 31

Déclarations d’avant-match

« Nous sommes conscients qu’une telle série n’arrive que très rarement en Ligue 1, donc nous profitons de chaque instant ensemble. Nous ne sommes pas dans l’euphorie pour autant et tout le monde reste concentré sur l’objectif. Nous continuons de suivre notre ligne directrice, qui consiste à donner tout ce que nous avons sur et en dehors du terrain. Nous prenons également du plaisir au quotidien, et c’est le plus important. Marseille est une grosse équipe avec de nombreuses qualités. La tâche s’annonce difficile et nous allons devoir être au meilleur de notre forme pour gagner. Chaque détail sera important, mais si nous pouvons prendre les trois points, nous le ferons. Que ce soit contre Marseille, Monaco ou les Herbiers, nous travaillons de la même façon et notre préparation reste identique. Nous connaissons bien notre adversaire. C’est une équipe qui met de l’impact sur chaque duel et nous sommes prêts pour ça ! Ce ne sont plus les mêmes équipes qui se sont affrontées en août dernier et la dynamique n’est plus la même. Nous allons essayer de mettre en place notre jeu pour aller chercher la victoire. »Yunis Abdelhamid – Source : Conférence de presse (17/03/23)

#Tudor : « L’arbitrage français ? Oui je suis un peu en train de changer d’avis… Je ne veux pas me plaindre, ce n’est pas une excuse, on peut tus faire des erreurs mais ça compte. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 17, 2023

« Je l’ai dit à mes joueurs : à l’heure actuelle, c’est la meilleure équipe en France. Et cette réponse veut dire beaucoup. On a aussi deux défenseurs en moins (Balerdi et Kolasinac), il va falloir s’adapter. L’arbitrage français ? Oui je suis un peu en train de changer d’avis…. Je ne veux pas me plaindre en parlant de l’arbitrage mais je pense c’est juste de dire ce que l’on pense. C’est juste de parler des moments qui ont posé problème. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (17/03/2023)

Ce match se jouera au Stade Auguste Delaune (21 127 places).L'arbitre désigné pour la rencontre entre le Stade de Reims et l'OM est François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Willy Delajod et Alexandre Castro.(*) Prévision accuweather.com