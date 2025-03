Reims – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille sera donné ce samedi 29 mars à 17h. Le match sera diffusé en direct sur beINSports.

Les groupe

👥 Les 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués par le 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour le déplacement à Reims ! 🔥 #SDROM pic.twitter.com/a6fIj2q28H — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 28, 2025

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Henrique Lirola, Balerdi, Kondogbia, Merlin (ou Dedic)

Rongier, Bennacer

Rabiot Greenwood

Gouiri

REIMS :

Diouf Sekime, Akumu, Kipré, Akieme Atangana, Gbane, Koné Diakon Ibrahim Nakamura

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Auguste-Delaune (20 519 places)

L’Arbitre de ce Reims – OM

L’arbitre pour le match Reims – OM est Willy Delajod en tant qu’arbitre principal. Il sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Mickaël Leleu sera le quatrième arbitre, alors que Stéphanie Frappart et Ludovic Zmyslony seront en charge de la VAR.

La Météo

Prévision météo à Reims à 17h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 41%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 13°C / ressentie 11°C

– Vent : NE 15km/h

– Taux d’humidité : 49%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Reims

Victoires de l’OM : 21 Match nul : 17 Victoires PSG : 32

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le coach lombard veut renouer avec la victoire ce samedi : « Si vous me demandez avant le premier match amical de la saison, je vous dirai la même chose que maintenant. Tous les matches sont des finales, je veux qu’on ait tous cette mentalité ! Quand tu donnes tout, tu ne souffres pas du résultat car tu as tout donné. J’espère que notre bon match à Paris ne va pas entraîner involontairement qu’on se contente de ça. On a bien joué selon vous ? Oui ? Et bien on a pris trois buts et ça m’énerve. Si on avait eu cette qualité contre Lens ou Auxerre, on serait plus haut. Il faut jouer contre le dernier de la même manière qu’au Parc des Princes. »