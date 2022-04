Reims – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims aura lieu à 20h45 à Reims. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Payet, Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit, Milik

👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 pour la rencontre #SDROM. pic.twitter.com/15houOuOlw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

Reims

Gardiens :

Yehvann DIOUF, Predrag RAJKOVIC, Florent DUPARCHY

Défenseurs :

Maxime BUSI, Wout FAES, Yunis ABDELHAMID, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Thomas FOKET, Andreaw GRAVILLON

Milieux :

Alexis FLIPS, Dion LOPY, Marshall MUNETSI, Valon BERISHA, Azor MATUSIWA

Attaquants :

Ilan KEBBAL, Nathanaël MBUKU, Mitchell VAN BERGEN, Moussa DOUMBIA, Arber ZENELI, El Bilal TOURE

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi Gueye

Harit Payet

Milik

Reims :

Rajkovic Busi, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan Munetsi, Matusiwa, Cajuste Mbuku, Kebbal

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Auguste Delaune (21 127 places).

L’Arbitre de ce Reims – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre le Stade de Reims et l’OM est Jérôme Brisard. . Il sera assisté par Benjamin Pages et Alexis Auger. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Samir Zolota. Johan Hamel et Marc Bollengier seront à la VAR.

La Météo

Prévision météo à Reims à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 12°C / ressentie 12°C

– Vent : NE 7 km/h

– Taux d’humidité : 59%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Reims

Victoires de l’OM : 17 Match nul : 16 Victoires Reims : 31

Déclarations d’avant-match

« Il est très difficile d’analyser les matchs de l’OM car le système de jeu mis en place change constamment. Nous savons cependant que c’est un club qui prive son adversaire de ballon. Ce sera à nous dimanche, de tout mettre en œuvre pour empêcher l’OM de prendre le jeu à son compte. Nous sommes une des rares équipes contre laquelle l’OM n’a pas gagné cette saison : c’est une source de motivation supplémentaire pour ce week-end ». » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (22/04/22)

« Cedric a une petite gêne au genou, on va voir comment ça évolue demain mais ça l’a gêné aujourd’hui. Ünder sera là aussi. Pour tous les autres joueurs, il n’y a rien à signaler à part bien sûr une fatigue logique 48 heures après le match. Il faut faire attention car on a un calendrier chargé. On considère que l’adversaire a beaucoup à voir. Quand on joue à l’extérieur, l’adversaire sort un peu plus et est peut-être un peu plus vulnérable. Au Vélodrome, les adversaires ferment davantage le jeu. En début de saison, on contrôlait aussi moins bien le match. C’est ce qui nous a fait perdre parfois notre sérénité avec le ballon, notre patience. On a compris ensuite que le meilleur moyen de gagner à domicile, c’était de contrôler le match. Contre Nantes, on était menés deux fois et on l’a renversé en jouant au football, en étant convaincus que le jeu allait nous permettre de gagner. A l’extérieur, c’est un petit peu plus ouvert et on arrive à être un peu plus solides. C’est très important les points, aussi bien à domicile et à l’extérieur, seront très importants pour la fin de saison. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/22)